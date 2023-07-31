Абруцезе продлил контракт с «Торонто», договор – двусторонний. Форвард набрал 48 очков в 69 матчах АХЛ

«Торонто» и Ник Абруцезе согласовали новый контракт.

24-летний нападающий продлил соглашение с канадским клубом на два года.

Договор является двусторонним. Кэпхит хоккеиста составит 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ник Абруцезе набрал 2 (0+2) очка в 2 матчах за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате .

В за « » форвард отметился 48 (16+32) баллами в 69 играх регулярного чемпионата.