Абруцезе продлил контракт с «Торонто», договор – двусторонний. Форвард набрал 48 очков в 69 матчах АХЛ
«Торонто» и Ник Абруцезе согласовали новый контракт.
24-летний нападающий продлил соглашение с канадским клубом на два года.
Договор является двусторонним. Кэпхит хоккеиста составит 775 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Ник Абруцезе набрал 2 (0+2) очка в 2 матчах за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ за «Торонто Марлис» форвард отметился 48 (16+32) баллами в 69 играх регулярного чемпионата.
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