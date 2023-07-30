Гусев о том, в чем хоккей стал хуже за 10 лет: «Меньше комбинаций, игры в отдал-открылся, почти все вперед»

Никита Гусев считает, что за последние 10 лет в хоккее стало меньше рискованных действий.

– В чем хоккей стал лучше за 10 лет?

– В движении. В скоростях. В России площадки уменьшили – это привело к большей остроте атак, чем раньше.

– В чем хоккей стал хуже за 10 лет?

– Меньше комбинаций сейчас. Наверное, потому что стали выше скорости. Меньше стало игры в отдал-открылся, почти все вперед.

За последние 10 лет стало меньше рискованных действий.

– То есть плюсы и минусы выходят из одних и тех же причин?

– По сути, да. Все решают изменившиеся скорости.

– Никита Гусев выбирает хоккей в 2023 году или в 2013-м?

– Наверное, все же в 2023-м. С одной стороны, мне нравится больше играть в комбинационный хоккей. При этом сейчас, на мой взгляд, хоккей позрелищнее. Хотя, смотря какой у тебя возраст и какой опыт, – сказал нападающий «Динамо».