Агент Тарасова: «Несколько клубов на Востоке заинтересованы в Данииле. Он известен не только как хороший нападающий, но и как настоящий голеадор»

Теги возможные переходы КХЛ Александр Черных Даниил Тарасов Хоккей

Агент форварда Даниила Тарасова высказался о будущем игрока.

В сезоне-2022/23 нападающий выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». Всего он провел 32 игры в регулярном чемпионате и набрал 7 (5+2) баллов.

«Тарасов тренируется, находится в форме. Он известен не только как хороший нападающий, но и как настоящий голеадор, который умеет забрасывать много шайб.

Есть несколько клубов на Востоке, которые заинтересованы в нем. Сейчас ведем переговоры», – сказал Александр Черных.

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4 комментария

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Владимир
Трактору он бы точно не помешал... Всё конечно упирается в деньги.. Я думаю Авангард его заберёт!!!
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makes
19 шайб максимум, голеодор... много голов...
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Doronya
Деградирует в последнее время стремительно. Каждый новый клуб все ниже и ниже
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Михаил Барвинский
по статистике, защитники больше имеют балов за сезон, голеадор..... 🤦‍♂️
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