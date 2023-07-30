Агент Тарасова: «Несколько клубов на Востоке заинтересованы в Данииле. Он известен не только как хороший нападающий, но и как настоящий голеадор»
Агент форварда Даниила Тарасова высказался о будущем игрока.
В сезоне-2022/23 нападающий выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». Всего он провел 32 игры в регулярном чемпионате и набрал 7 (5+2) баллов.
«Тарасов тренируется, находится в форме. Он известен не только как хороший нападающий, но и как настоящий голеадор, который умеет забрасывать много шайб.
Есть несколько клубов на Востоке, которые заинтересованы в нем. Сейчас ведем переговоры», – сказал Александр Черных.
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