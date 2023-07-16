Просветов подписал двусторонний контракт с «Аризоной» на год
Иван Просветов продлил контракт с «Аризоной».
24-летний голкипер подписал соглашение с «Койотис» на один год. Договор является двусторонним.
Финансовые подробности контракта не сообщаются.
В прошлом сезоне Иван Просветов провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.
В АХЛ вратарь сыграл 35 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.
Просветов выступает в системе «Аризоны» с 2020 года.
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