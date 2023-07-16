Просветов подписал двусторонний контракт с «Аризоной» на год

Теги Аризона НХЛ Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов продлил контракт с «Аризоной».

24-летний голкипер подписал соглашение с «Койотис» на один год. Договор является двусторонним.

Финансовые подробности контракта не сообщаются.

В прошлом сезоне Иван Просветов провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 35 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

Просветов выступает в системе «Аризоны» с 2020 года.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DMBS
Пишут, там в контракте опция, что если сыграет меньше 15 матчей в НХЛ за сезон, клуб отпустит, станет НСА. Если так, норм контракт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Еще в конце сезона дадут матчей 10 сыграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий