Просветов получил от «Аризоны» квалификационное предложение, форвард Фишер – нет

Теги Аризона НХЛ Кристиан Фишер Иван Просветов Хоккей

«Аризона» сделал Ивану Просветову квалификационное предложение.

«Койотис» сохранили права на 24-летнего российского голкипера. Иван Просветов находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне вратарь сыграл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.

Кроме того, «Аризона» не сделала квалификационное предложение нападающему Кристиану Фишеру.

Форвард, выбранный под 32-м номером на драфте НХЛ-2015, может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В прошлом сезоне Фишер набрал 27 (13+27) очков в 80 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ – 111 (56+55) баллов в 398 играх.

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