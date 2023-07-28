Бреннан Менелл: «Рад получить гражданство России. Мне нравится быть в Москве, играть в КХЛ. Надеюсь, в конце года смогу уже хорошо общаться на русском»
Бреннан Менелл высказался о получении гражданства РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».
– Бреннан, расскажите о первых эмоциях от получения российского гражданства?
– Это классное чувство. Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?»
Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство.
– Эрик О′Делл, наверное, уже написал вам после этого события?
– Мы с ним хорошо общаемся, будет здорово, если он вернется. Эрик – большая часть нашей команды и хороший друг.
– Как ваша семья отреагировала на новость о получении гражданства?
– Они рады, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва.
– Три года назад, когда подписывали контракт с минским «Динамо», был ли вариант получить белорусское гражданство?
– Такая возможность была, но после того сезона я уехал в Северную Америку. Хотел попробовать себя еще раз на этом уровне, но после понял, что лучше вернуться в КХЛ.
– Как успехи в изучении русского языка?
– Я учусь. Сейчас у меня есть учитель, заучиваю слова, разбираюсь как использовать глаголы, как составлять предложения. Надеюсь, что в конце года смогу уже хорошо общаться.
– Наверняка вам в пример ставят Даррена Дитца?
– Со своей стороны могу сказать, что Даррен приложил реальные усилия, чтобы выучить русский язык. Мне бы хотелось добиться такого же уровня и уважения, какое есть к нему, – сказал Менелл.
Американец из «Динамо» получил гражданство России, но даже так пока остается иностранцем в КХЛ
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