Бреннан Менелл: «Рад получить гражданство России. Мне нравится быть в Москве, играть в КХЛ. Надеюсь, в конце года смогу уже хорошо общаться на русском»

Бреннан Менелл высказался о получении гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– , расскажите о первых эмоциях от получения российского гражданства?

– Это классное чувство. Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?»

Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство.

– Эрик О′Делл, наверное, уже написал вам после этого события?

– Мы с ним хорошо общаемся, будет здорово, если он вернется. Эрик – большая часть нашей команды и хороший друг.

– Как ваша семья отреагировала на новость о получении гражданства?

– Они рады, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва.

– Три года назад, когда подписывали контракт с минским «Динамо», был ли вариант получить белорусское гражданство?

– Такая возможность была, но после того сезона я уехал в Северную Америку. Хотел попробовать себя еще раз на этом уровне, но после понял, что лучше вернуться в КХЛ.

– Как успехи в изучении русского языка?

– Я учусь. Сейчас у меня есть учитель, заучиваю слова, разбираюсь как использовать глаголы, как составлять предложения. Надеюсь, что в конце года смогу уже хорошо общаться.

– Наверняка вам в пример ставят ?

– Со своей стороны могу сказать, что Даррен приложил реальные усилия, чтобы выучить русский язык. Мне бы хотелось добиться такого же уровня и уважения, какое есть к нему, – сказал Менелл.

Американец из «Динамо» получил гражданство России, но даже так пока остается иностранцем в КХЛ