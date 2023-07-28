Бабаев о гражданстве РФ для Менелла: «Это не обход лимита. Был бы он прежним, все равно бы так делали. Приветствую, что мы берем лучших спортсменов»

Теги Шуми Бабаев КХЛ Динамо лимит на легионеров натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Шуми Бабаев высказался о получении Бреннаном Менеллом российского гражданства.

26-летний американец перестанет считаться легионером в КХЛ, что позволит «Динамо» подписать еще одного иностранца (вероятно, форварда Эрика О’Делла). 

В новом Фонбет Чемпионате КХЛ российские команды смогут включать в заявку на матчи 3 легионеров, а не 5, как было ранее. 

«По моему мнению, изменение лимита на легионеров и принятие иностранцами вроде Менелла или Лайпсика российского гражданства никак не связаны между собой.

Наоборот, я приветствую, что мы берем к себе лучших спортсменов, которые впоследствии становятся гражданами нашей страны. В футболе или баскетболе мы ведь тоже видим, как некоторые наши ребята также принимают гражданство других стран и усиливают их сборные. Почему мы не можем этого делать?

Я не считаю, что это обход лимита. Если бы лимит был, как раньше, в пять иностранцев, все равно бы это делали, и всегда бы казалось, что надо что-то обойти, что-то надо переделать. Поэтому считаю, что это нормально», – сказал агент. 

3 комментария

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Art Ebosh
Бабаев…не шуми, а!
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цэсемьэр
он сейчас это серьезно?
самый мерзкий из агентов.
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Алексей Зуев
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Это не нормально. Нормальных людей, русских по происхождению, мурыжат, а этим раздают только в путь.
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