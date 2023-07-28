Бабаев о гражданстве РФ для Менелла: «Это не обход лимита. Был бы он прежним, все равно бы так делали. Приветствую, что мы берем лучших спортсменов»

Шуми Бабаев высказался о получении Бреннаном Менеллом российского гражданства.

26-летний американец перестанет считаться легионером в КХЛ, что позволит « » подписать еще одного иностранца (вероятно, форварда Эрика О’Делла).

В новом Фонбет Чемпионате КХЛ российские команды смогут включать в заявку на матчи 3 легионеров, а не 5, как было ранее.

«По моему мнению, изменение лимита на легионеров и принятие иностранцами вроде или Лайпсика российского гражданства никак не связаны между собой.

Наоборот, я приветствую, что мы берем к себе лучших спортсменов, которые впоследствии становятся гражданами нашей страны. В футболе или баскетболе мы ведь тоже видим, как некоторые наши ребята также принимают гражданство других стран и усиливают их сборные. Почему мы не можем этого делать?

Я не считаю, что это обход лимита. Если бы лимит был, как раньше, в пять иностранцев, все равно бы это делали, и всегда бы казалось, что надо что-то обойти, что-то надо переделать. Поэтому считаю, что это нормально», – сказал агент.