Дементьев о Менелле и лимите: «Получение гражданства – личное дело человека, не команды. Нужно радоваться, что люди хотят связать жизнь с Россией»

Теги КХЛ Алексей Дементьев Динамо лимит на легионеров Политика Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Дементьев высказался о получении Бреннаном Менеллом российского гражданства.

После смены спортивного гражданства 26-летний американец перестанет считаться легионером в КХЛ. «Динамо» планирует подписать еще одного иностранца (вероятно, форварда Эрика О’Делла). 

В новом Фонбет Чемпионате КХЛ российские команды смогут включать в заявку на матчи 3 легионеров, а не 5, как было ранее. 

«Я не считаю, что получением гражданства кто-то из людей обходит установленный лигой лимит для участия в КХЛ в отдельно взятой команде. Мы не знаем, какими внутренними мотивами руководствуется тот или иной человек, когда получает гражданство.

Потому что все-таки это серьезный шаг, это ответственность, которую принимает на себя человек. И уже дальнейшая возможность заявки его как российского гражданина, является вторичной.

Поэтому получение гражданства – это личное дело каждого человека, не команды. Мы не знаем всех мотивов, думаю, наоборот нужно радоваться за то, что людям нравится Российская Федерация, и они хотят связать свою жизнь со страной. В будущем, может быть, здесь найдут свою судьбу, женятся и станут самыми полноправными гражданами, которые помогут развиваться нашей стране», – сказал агент и хоккейный эксперт.

Американец из «Динамо» получил гражданство России, но даже это пока не лишает его статуса иностранного игрока

1 комментарий

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marshal .masha
А почему тогда этот гражданин не отказывается от гражданства Америки? И почему в России дают гражданство каждому встречному, даже не прожившему года в России , без особых проблем? И я так понимаю осенью он подлежит к призыву в армию?
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