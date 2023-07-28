Крикунов о Тарасенко в «Оттаве»: «То, что он вообще был без клуба – очень интересно. Агент что‑то прохлопал, может быть»

Теги Рейнджерс Оттава Владимир Крикунов НХЛ Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов. 

Рынок свободных агентов открылся 1 июля. Тарасенко сменил агентов в первую неделю его работы. 

«Владимир по-любому пригодится в «Оттаве», у него был неплохой сезон в Нью‑Йорке. Но то, что он вообще оказался без клуба – очень интересно. Может быть, агент что‑то прохлопал, но слава богу, что нашел клуб.

Думаю, что «Рейнджерс» искали выход по поводу Тарасенко, но где‑то переждали, перетянули, и он ушел.

В «Сенаторс» рассчитывают на Володю, если уж взяли его. Скорее всего, он будет претендовать на игру в первом или втором звене команды», – сказал заслуженный тренер России. 

Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
"Думаю, что «Рейнджерс» искали выход по поводу Тарасенко, но где‑то переждали, перетянули, и он ушел."
Ничего они не искали - Кейн и Тарас были приобретены ради КС. Денег на продление нет
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Сергей Орлов
Ответ Вадим Сидоров
"Думаю, что «Рейнджерс» искали выход по поводу Тарасенко, но где‑то переждали, перетянули, и он ушел." Ничего они не искали - Кейн и Тарас были приобретены ради КС. Денег на продление нет
Дедушка понятия не имеет, как там и что, глубокая совчина же)
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Maxim Shumov
Чудесная аналитика ))
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Максим Макеев
агенты то в первую неделю ему 6 миллионов видимо приносили, но хотелось видимо 7)
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gukmamop
Божественная экспертиза
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Александр Филиппов
Агент прохлопал свою работу )
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