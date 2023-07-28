Владимир Крикунов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.

Рынок свободных агентов открылся 1 июля. Тарасенко сменил агентов в первую неделю его работы.

« по-любому пригодится в «Оттаве», у него был неплохой сезон в Нью‑Йорке. Но то, что он вообще оказался без клуба – очень интересно. Может быть, агент что‑то прохлопал, но слава богу, что нашел клуб.

Думаю, что «Рейнджерс» искали выход по поводу Тарасенко, но где‑то переждали, перетянули, и он ушел.

В «Сенаторс» рассчитывают на Володю, если уж взяли его. Скорее всего, он будет претендовать на игру в первом или втором звене команды», – сказал заслуженный тренер России.

Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты