Крикунов о Тарасенко в «Оттаве»: «То, что он вообще был без клуба – очень интересно. Агент что‑то прохлопал, может быть»
Владимир Крикунов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».
31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.
Рынок свободных агентов открылся 1 июля. Тарасенко сменил агентов в первую неделю его работы.
«Владимир по-любому пригодится в «Оттаве», у него был неплохой сезон в Нью‑Йорке. Но то, что он вообще оказался без клуба – очень интересно. Может быть, агент что‑то прохлопал, но слава богу, что нашел клуб.
Думаю, что «Рейнджерс» искали выход по поводу Тарасенко, но где‑то переждали, перетянули, и он ушел.
В «Сенаторс» рассчитывают на Володю, если уж взяли его. Скорее всего, он будет претендовать на игру в первом или втором звене команды», – сказал заслуженный тренер России.
Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты
Ничего они не искали - Кейн и Тарас были приобретены ради КС. Денег на продление нет