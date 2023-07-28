Генменеджер «Оттавы» о Тарасенко: «Прирожденный снайпер, чьи навыки плеймейкера недооценены. Рады добавить в состав игрока такого калибра»

Теги Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Пьер Дорион Хоккей

Генменеджер «Оттавы» высказался о подписании контракта с Владимиром Тарасенко.

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов. 

«Владимир – прирожденный снайпер. Это динамичный игрок, который может забить из любой точки в зоне атаки.

При этом его навыки плеймейкера недооценены. Он всю карьеру создавал моменты для себя и своих партнеров.

Тарасенко достиг известных результатов в регулярных чемпионатах и в плей-офф, мы очень рады добавить в состав игрока такого калибра», – сказал Пьер Дорион

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бакин
главное без травм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolyamba39
кстати с подписанием Тарасенко, на рынке свободных из приличных напов (rfa не берем в расчет) по сути кроме Кейна, который, я так понимаю собирается подписаться как залечит травму в декабре только, остался только Татар, да Бэйли, остальные либо ролевики, либо возрастные на минималки (Тэйвз, Крейчи) а из защитников так вообще один Дамба, из претендующих на приличный контракт, но похоже желающих отвалить ему такой пока не находится))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Майоров
Каролина зря упустила Тарасенко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий