Генменеджер «Оттавы» о Тарасенко: «Прирожденный снайпер, чьи навыки плеймейкера недооценены. Рады добавить в состав игрока такого калибра»
Генменеджер «Оттавы» высказался о подписании контракта с Владимиром Тарасенко.
31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.
«Владимир – прирожденный снайпер. Это динамичный игрок, который может забить из любой точки в зоне атаки.
При этом его навыки плеймейкера недооценены. Он всю карьеру создавал моменты для себя и своих партнеров.
Тарасенко достиг известных результатов в регулярных чемпионатах и в плей-офф, мы очень рады добавить в состав игрока такого калибра», – сказал Пьер Дорион.
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