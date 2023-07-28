Генменеджер «Оттавы» о Тарасенко: «Прирожденный снайпер, чьи навыки плеймейкера недооценены. Рады добавить в состав игрока такого калибра»

Генменеджер «Оттавы» высказался о подписании контракта с Владимиром Тарасенко.

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.

« – прирожденный снайпер. Это динамичный игрок, который может забить из любой точки в зоне атаки.

При этом его навыки плеймейкера недооценены. Он всю карьеру создавал моменты для себя и своих партнеров.

Тарасенко достиг известных результатов в регулярных чемпионатах и в плей-офф, мы очень рады добавить в состав игрока такого калибра», – сказал .