65 млн рублей – зарплата Андреоффа в «Сибири». Бонус – 10 млн рублей за 40 очков
Энди Андреофф может получить 75 миллионов рублей в «Сибири».
Канадский нападающий подписал однолетнее соглашение с клубом.
Зарплата хоккеиста составит 65 миллионов рублей. Также в договоре игрока предусмотрен бонус в размере 10 миллионов рублей за 40 набранных очков.
В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».
Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.
При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла.
В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.
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