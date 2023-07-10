65 млн рублей – зарплата Андреоффа в «Сибири». Бонус – 10 млн рублей за 40 очков

Энди Андреофф может получить 75 миллионов рублей в «Сибири».

Канадский нападающий подписал однолетнее соглашение с клубом.

Зарплата хоккеиста составит 65 миллионов рублей. Также в договоре игрока предусмотрен бонус в размере 10 миллионов рублей за 40 набранных очков.

В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».

Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.

При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла.

В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.