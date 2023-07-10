65 млн рублей – зарплата Андреоффа в «Сибири». Бонус – 10 млн рублей за 40 очков

Теги Сибирь КХЛ Энди Андреофф Спорт-Экспресс Хоккей

Энди Андреофф может получить 75 миллионов рублей в «Сибири».

Канадский нападающий подписал однолетнее соглашение с клубом.

Зарплата хоккеиста составит 65 миллионов рублей. Также в договоре игрока предусмотрен бонус в размере 10 миллионов рублей за 40 набранных очков.

В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».

Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.

При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла. 

В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.

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4 комментария

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цэсемьэр
топ-2 бомбардир АХЛ по цене Коршкова, по-моему это победа👌🏽
+7
0
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Дмитрий Травницкий
думаю он через год заменит Толчинского в СКА😁
+4
-1
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GreenUfa
Должен заменить Шарова
+1
0
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Евгений Мешков
Ответ цэсемьэр
топ-2 бомбардир АХЛ по цене Коршкова, по-моему это победа👌🏽
сто пудов - одно из лучших подписаний межсезонья, ИМХО. отличный игрок, адекватные деньги
+1
0
+1
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