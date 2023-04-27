Тарасенко продает дом в Сент-Луисе за 6,2 млн долларов

Теги Рейнджерс Сент-Луис фото НХЛ Владимир Тарасенко деньги Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко продает свой дом в Сент-Луисе.

Он хочет получить 6,2 млн долларов.

В доме пять спальных комнат, пять ванных комнат, домашний кинотеатр, небольшая танцевальная студия/тренажерный зал и мини-площадка для игры в хоккей.

Во дворе находится подогреваемый бассейн с морской водой.

Напомним, «Сент-Луис» обменял Тарасенко в «Рейнджерс» 9 февраля.

Фото: Realtor.com

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27 комментариев

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megaotstoi
Огорода нет, не буду брать
+24
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Болельщик МГ
Пользователи спортс ру сейчас в очередь встанут
+23
-2
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old folk
Чуть-чуть не хватает(
+17
-1
+16
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Vedved
Ответ amur.
Давай домой! в СКА))
Домой - это в Сибирь😉
+7
0
+7
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Einfach Safari
блин парни 6 млн 199 тыс не хватает, накиньте по-братски , всех на новоселье приглашу
+4
0
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Vadoniy
Ответ old folk
Чуть-чуть не хватает(
Может скинемся? Останется добрать всего 6.2 миллиона
+4
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as04034@gmail.com
Ответ amur.
Да я в курсе)) Решил посчитать дурачков-минусяторов, у кого ЧЮ отсутствует... пока пятеро)) * Хотя в НХЛ он уехал из СКА, а не из Сибири, так что как посмотреть))
будешь каждые 10 мин обновлять количество людей без чю, юморной ты наш )
+2
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Pronger
можно всем спрортсом скинуться
+1
0
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Pink Floyd1276
Ответ old folk
Чуть-чуть не хватает(
Сент-Луис далековато?
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amur.
Ответ Dj_dale
Так, а если ипотеку по 15к рублей в месяц гасить, это сколько "пра" будет у моего внука, который её закроет?
Такого числа ещё не придумали... разве что лежащая восьмёрка...
Не забудь прибавить примерно 10 000 баксов в месяц (точнее 120 000 в конце года) налога на недвижимость...
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shickana
Ответ Pink Floyd1276
Не думаю что морская вода хороша для орошения.
Кто-то туда ее привозит?
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Pink Floyd1276
Ответ megaotstoi
Огорода нет, не буду брать
Не думаю что морская вода хороша для орошения.
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amur.
Ответ as04034@gmail.com
будешь каждые 10 мин обновлять количество людей без чю, юморной ты наш )
Да не)))
Если интересно - просто поглядывай периодически... можно даже процент вывести, когда ветка затухнет))
(пока 8)))
А тебе ПЛЮСик
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amur.
Ответ вперёд спартак
никогда не понимал зачем семье такой ДОМИНА
Понты... ну и статус, когда вращаешься в определённых кругах... а по большому счёту всё-равно понты))
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Booligan
Ответ вперёд спартак
никогда не понимал зачем семье такой ДОМИНА
для вечеринок с друзьями наверное. Иначе его убирать только в 5 рыл целый день надо
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Одна_Тарелка
Ответ Болельщик МГ
Пользователи спортс ру сейчас в очередь встанут
Будь особняк на западном побережье, Эдвард мог бы купить
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amur.
Тут ведь наклад не только в стоимости самого дома, но и в коммуналке)) и налоге на недвижимость ... налог зависит от штата и может отличаться в 10 раз (например на Гаваях меньше, чем в Нью-Джерси почти в 10 раз)... если по максимуму - за такой домишко под 120 штук зелёных только налог... а ещё коммуналка, инет, ктв)))
Понятно, что ему пофигу (наверное))) а вот пользователям спорца - лучше посчитать, прежде чем покупать
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Crenk
Осталось поставить Rus баню на дровах
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Dj_dale
Так, а если ипотеку по 15к рублей в месяц гасить, это сколько "пра" будет у моего внука, который её закроет?
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ТимТалер
Все выставляют сейчас. Едут домой )
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За Валенсию с 1999
Пусть Торопченко арендует
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вперёд спартак
никогда не понимал зачем семье такой ДОМИНА
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