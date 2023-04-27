Тарасенко продает дом в Сент-Луисе за 6,2 млн долларов

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко продает свой дом в Сент-Луисе.

Он хочет получить 6,2 млн долларов.

В доме пять спальных комнат, пять ванных комнат, домашний кинотеатр, небольшая танцевальная студия/тренажерный зал и мини-площадка для игры в хоккей.

Во дворе находится подогреваемый бассейн с морской водой.

Напомним, «Сент-Луис» обменял Тарасенко в «Рейнджерс» 9 февраля.

Фото: Realtor.com