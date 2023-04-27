Тарасенко продает дом в Сент-Луисе за 6,2 млн долларов
Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко продает свой дом в Сент-Луисе.
Он хочет получить 6,2 млн долларов.
В доме пять спальных комнат, пять ванных комнат, домашний кинотеатр, небольшая танцевальная студия/тренажерный зал и мини-площадка для игры в хоккей.
Во дворе находится подогреваемый бассейн с морской водой.
Напомним, «Сент-Луис» обменял Тарасенко в «Рейнджерс» 9 февраля.
Фото: Realtor.com
Не забудь прибавить примерно 10 000 баксов в месяц (точнее 120 000 в конце года) налога на недвижимость...
Если интересно - просто поглядывай периодически... можно даже процент вывести, когда ветка затухнет))
(пока 8)))
А тебе ПЛЮСик
Понятно, что ему пофигу (наверное))) а вот пользователям спорца - лучше посчитать, прежде чем покупать