Плющев об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Одной рукой КХЛ голосует за семейные ценности, а другой – зажигает зеленый свет перед драками»

Владимир Плющев раскритиковал новое правило КХЛ, касающееся драк.

Ранее лига сообщила об упразднении пункта о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

«Не понравилась отмена штрафа за сбрасывание перчаток. Даже в НХЛ, откуда к нам пришли драки, от всей этой истории отказываются. Что уж говорить о КХЛ, которая, судя по ее словам, делает ставку на семейного зрителя.

Получается, одной рукой голосует за семейные ценности, а другой – зажигает зеленый свет перед драками. Хочется спросить: а у нас у лиги есть какая-то политика? Или каждый, скажем толерантно, делает так, как он хочет?» – сказал экс-тренер сборной России.