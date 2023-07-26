Мильштейн занял 5-е место в рейтинге агентов по общей стоимости контрактов, Остер – 1-й

Дэн Мильштейн занял пятое место в рейтинге лучших агентов НХЛ.

The Hockey News составил рейтинг лучших агентов по общей стоимости их контрактов.

В списке на пятой строчке расположился – агент многих российских хоккеистов в лиге. В частности, Мильштейн представляет игроков «Тампы» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева.

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Дэн Мильштейн (55 контрактов, общая стоимость – 486 миллионов долларов);

4. Джерри Джоханнсон (49 контрактов, общая стоимость – 544 миллиона долларов);

3. Джей Пи Бэрри (71 контракт, общая стоимость – 709 млн долларов);

2. Пэт Бриссон (62 контракта, общая стоимость – 1,176 миллиарда долларов);

1. Крэйг Остер (70 контрактов, общая стоимость – 1,188 млрд долларов).