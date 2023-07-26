Мильштейн занял 5-е место в рейтинге агентов по общей стоимости контрактов, Остер – 1-й

Теги рейтинги НХЛ Пэт Бриссон Джей Пи Бэрри Крэйг Остер Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн занял пятое место в рейтинге лучших агентов НХЛ.

The Hockey News составил рейтинг лучших агентов НХЛ по общей стоимости их контрактов.

В списке на пятой строчке расположился Дэн Мильштейн – агент многих российских хоккеистов в лиге. В частности, Мильштейн представляет игроков «Тампы» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева.

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Дэн Мильштейн (55 контрактов, общая стоимость – 486 миллионов долларов);

4. Джерри Джоханнсон (49 контрактов, общая стоимость – 544 миллиона долларов);

3. Джей Пи Бэрри (71 контракт, общая стоимость – 709 млн долларов);

2. Пэт Бриссон (62 контракта, общая стоимость – 1,176 миллиарда долларов);

1. Крэйг Остер (70 контрактов, общая стоимость – 1,188 млрд долларов).

12 комментариев

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Венер Кучербаев
Пэт Бриссон самый продуктивный. контракты его клиентов в 2 раза дороже, чем у Мильштейна, и дороже, чем у всех остальных в пятёрке. интересно узнать всех его клиентов. наверное, МакДэвид у него, четвёрка из Торонто, Кросби, наверное. в общем, все самые дорогие звёзды.
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HockeyMan
Ответ Jeff Lebowski
Сколько агент берёт со сделки?
По-моему 5%
Но у него и расходы есть. На юристов, команду помощников и тд
+3
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белая простыня олимпиады
садовник хорош, но не совсем)
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Конифеев
Неплохо Даня наваривается на процентах.
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Jeff Lebowski
Ответ HockeyMan
По-моему 5% Но у него и расходы есть. На юристов, команду помощников и тд
Вспоминается анекдот про нового русского: купил за рубль, продал за 3 - вот на эти два процента и живу!
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HockeyMan
Ответ Jeff Lebowski
Вспоминается анекдот про нового русского: купил за рубль, продал за 3 - вот на эти два процента и живу!
Это разве плохо?) не понял с какой интонацией вы это пишите
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HockeyMan
Ответ Jeff Lebowski
С самой позитивной.
Тогда согласен с вами. Дэн красавчик
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FaithDevotion
Ответ Венер Кучербаев
Пэт Бриссон самый продуктивный. контракты его клиентов в 2 раза дороже, чем у Мильштейна, и дороже, чем у всех остальных в пятёрке. интересно узнать всех его клиентов. наверное, МакДэвид у него, четвёрка из Торонто, Кросби, наверное. в общем, все самые дорогие звёзды.
Макдэвид точно не у него. Он клиент Вассерман груп, там явно другие люди. У Бриссона из торонтовской тройки только самый переплаченный - Таварес, ну а самый дорогой - Маккиннон
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