Никитин о Лихачеве: «Рассчитываем на него, оставили место в составе «Локомотива». Понимаем, чем сможем помочь ему»
Игорь Никитин оценил шансы Ярослава Лихачева попасть в состав «Локомотива».
В прошлом сезоне форвард выступал за «Амур».
– Какова вероятность, что Ярослав Лихачев начнет сезон в основном составе?
– Про вероятность надо у него спрашивать. Он заходит в мужской коллектив.
Такую практику он получил уже в прошлом сезоне. Мы с ним весной и совсем недавно разговаривали. Хороший разговор получился.
Да, мы обсуждали достаточно простые вещи, но никаких иллюзий мы не строили. Ярослав понимает, что он хочет.
Мы понимаем, чем сможем помочь Лихачеву. Он – играющий парень. Его задача – выиграть конкуренцию у других хоккеистов.
Мы рассчитываем на него, оставили под него место в составе. Обе стороны заинтересованы в развитии, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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