Никитин о Лихачеве: «Рассчитываем на него, оставили место в составе «Локомотива». Понимаем, чем сможем помочь ему»

Игорь Никитин оценил шансы Ярослава Лихачева попасть в состав «Локомотива».

В прошлом сезоне форвард выступал за «Амур».

– Какова вероятность, что Ярослав Лихачев начнет сезон в основном составе?

– Про вероятность надо у него спрашивать. Он заходит в мужской коллектив.

Такую практику он получил уже в прошлом сезоне. Мы с ним весной и совсем недавно разговаривали. Хороший разговор получился.

Да, мы обсуждали достаточно простые вещи, но никаких иллюзий мы не строили. Ярослав понимает, что он хочет.

Мы понимаем, чем сможем помочь Лихачеву. Он – играющий парень. Его задача – выиграть конкуренцию у других хоккеистов.

Мы рассчитываем на него, оставили под него место в составе. Обе стороны заинтересованы в развитии, – сказал главный тренер « » .