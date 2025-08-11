Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ

При возвращении в КХЛ на «Витязь» не будет действовать правило о вместимости.

29 июля совет директоро КХЛ принял решение, согласно которому для вступления в лигу клубы из городов с населением менее 500 тысяч человек должны иметь стадионы вместимостью от 7 500 человек. При этом вместимость арен команд, представляющих города с населением свыше 500 тысяч человек, должна быть не менее 9 000 зрителей.

Напомним, ранее «Витязь» был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ из-за финансовой ситуации. Клуб проводил домашние матчи в ледовом дворце «Витязь» (Подольск), вмещающем 5 500 человек, а также на «Балашиха-Арене», которая вмещает 5 525 зрителей.

– Будут ли для «Витязя» действовать ограничения, касающиеся команд, которые вступают в КХЛ? Или «Витязь» будет считаться участником лиги, следовательно, команда в случае возвращения сможет базироваться на «Арене Балашиха» или ледовом дворце «Витязь», вместимость которых менее 7500 человек?

– Основываясь на нормах действующего регламента по состоянию на август 2025 года, на «Витязь» в случае его возвращения в лигу не будет распространяться правило о вместимости арен новых клубов более 7500 человек, поскольку «Витязь» ранее уже участвовал в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Правило о вместимости арен не менее 7500 человек распространяется на новые клубы, которые ранее не принимали участия в Чемпионате КХЛ, – сообщила пресс‑служба КХЛ.