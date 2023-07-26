Алексей Кручинин: «Кравцов должен стать не только лидером «Трактора», но и КХЛ. Виталий повзрослел, поумнел, будет меньше обижаться, если его ругают»
Алексей Кручинин считает, что Виталий Кравцов должен стать лидером КХЛ.
Нападающий перешел в «Трактор» из «Ванкувера».
– Весело было тренироваться с бывшими партнерами по «Трактору» Виталием Кравцовым и Александром Шаровым?
– Конечно, был рад всех увидеть. Мы не просто были товарищами по команде, но и стали друзьями.
Проводили время и вне тренировок. В Челябинске у меня много знакомых, поэтому общался со всеми.
– Как Виталий Кравцов на тренировках – в порядке?
– В полном порядке. Физически окреп, стал намного сильнее. Повзрослел, поумнел. Видно, что находится в хорошей форме.
– Должен стать одним из лидеров «Трактора»?
– Должен стать не только одним из лидеров «Трактора», но и КХЛ.
Все и так знают, что он талантливый молодой человек, сейчас стал взрослее, опытнее, физически сильнее.
Если ему и раньше удавалось себя показывать, то сейчас он должен прогрессировать еще сильнее.
– А в чем проявляется то, что Кравцов повзрослел?
– Стал более концентрированным на своей цели. Будет меньше обижаться, если его будут ругать, – сказал бывший нападающий «Трактора» Алексей Кручинин, выступающий за «Торпедо».
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