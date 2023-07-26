Алексей Кручинин: «Кравцов должен стать не только лидером «Трактора», но и КХЛ. Виталий повзрослел, поумнел, будет меньше обижаться, если его ругают»

Алексей Кручинин считает, что Виталий Кравцов должен стать лидером КХЛ.

Нападающий перешел в « » из «Ванкувера».

– Весело было тренироваться с бывшими партнерами по «Трактору» Виталием Кравцовым и Александром Шаровым?

– Конечно, был рад всех увидеть. Мы не просто были товарищами по команде, но и стали друзьями.

Проводили время и вне тренировок. В Челябинске у меня много знакомых, поэтому общался со всеми.

– Как Виталий Кравцов на тренировках – в порядке?

– В полном порядке. Физически окреп, стал намного сильнее. Повзрослел, поумнел. Видно, что находится в хорошей форме.

– Должен стать одним из лидеров «Трактора»?

– Должен стать не только одним из лидеров «Трактора», но и .

Все и так знают, что он талантливый молодой человек, сейчас стал взрослее, опытнее, физически сильнее.

Если ему и раньше удавалось себя показывать, то сейчас он должен прогрессировать еще сильнее.

– А в чем проявляется то, что Кравцов повзрослел?

– Стал более концентрированным на своей цели. Будет меньше обижаться, если его будут ругать, – сказал бывший нападающий «Трактора» , выступающий за «Торпедо».