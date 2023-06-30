Никитин о Буте: «Есть интеллект и желание развиваться. Габариты не мешают ему быть мастеровитым нападающим»

Игорь Никитин высоко отозвался о форварде «Локомотива» Данииле Буте.

18-летний игрок был выбран «Аризоной» на минувшем драфте под общим 12-м номером.

— Бут очень талантлив. Что скажете о нем?

— Все есть в наличии. А самое главное — есть интеллект. Есть желание не просто довольствоваться сегодняшним днем, а развиваться. Есть жажда получить большее.

Есть габариты, которые не мешают быть мастеровитым нападающим. Это очень редкая черта, потому что часто бывает так, что одно мешает другому.

— Большой и неловкий.

— Но это не тот случай. Мы тоже в прошлом сезоне плотно привлекали , он провел 16 матчей. Бут уже показался тем человеком, который может дать команде то, чего ей не хватает.

Мы на него тоже рассчитываем и сделаем все для того, чтобы и он получил пользу от пребывания в Ярославле, и «Локомотив» получил бы пользу от такого хоккеиста.

— Игровое время у Симашева и Бута в ближайшие сезоны будет понемногу расти?

— Конечно, мы на это надеемся. И в чем их сильное качество — они понимают, это будет происходить не из-за того, что они выбраны высоко на драфте и что они перспективные ребята. А потому, что Дмитрий и Даниил сами хотят развиваться. А хоккеисты такого типа ценят то время, которое им дают, – сказал главный тренер « ».