Игорь Никитин: «Мичков – неординарная хоккейная личность. Такие игроки рождаются раз в поколение»

Игорь Никитин считает Матвея Мичкова неординарной хоккейной личностью.

« » взяла 18-летнего россиянина под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

– Какое у вас сложилось впечатление о ?

– Я не застал его, когда Матвей учился в хоккейной школе Ярославля. Но вижу, как он с 16 лет играет в .

Матвей – неординарная хоккейная личность. Это однозначно, и тут не нужно быть специалистом. Таких игроков вообще мало. Они рождаются раз в поколение.

Я просто пожелаю ему реализовать свой талант. Я не знаю Мичкова так хорошо, как своих ребят. Но пусть Матвей реализует то, что ему дал господь Бог, – сказал главный тренер « » .

Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023