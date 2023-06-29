Игорь Никитин: «Мичков – неординарная хоккейная личность. Такие игроки рождаются раз в поколение»
Игорь Никитин считает Матвея Мичкова неординарной хоккейной личностью.
«Филадельфия» взяла 18-летнего россиянина под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.
– Какое у вас сложилось впечатление о Матвее Мичкове?
– Я не застал его, когда Матвей учился в хоккейной школе Ярославля. Но вижу, как он с 16 лет играет в КХЛ.
Матвей – неординарная хоккейная личность. Это однозначно, и тут не нужно быть специалистом. Таких игроков вообще мало. Они рождаются раз в поколение.
Я просто пожелаю ему реализовать свой талант. Я не знаю Мичкова так хорошо, как своих ребят. Но пусть Матвей реализует то, что ему дал господь Бог, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
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