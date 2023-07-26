Панкратов о том, что ЦСКА сохранил почти весь состав: «За плечами у команды два Кубка Гагарина. Все пацаны дружные, хорошо общаемся»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Семен Панкратов Хоккей

Семен Панкратов высказался о том, что ЦСКА сохранил почти весь состав в межсезонье.

– Как себя чувствуешь?

– После отпуска начал потихоньку индивидуально ходить в зал, на лед. Втягивался, потому что прошлый сезон был хорошим, но нам сейчас нужно поддерживать форму, двигаться дальше и не останавливаться. 

– Когда возобновил подготовку? 

– Уже во второй половине мая начал постепенно двигаться, в июне ходить на лед. Так и набираю форму. 

– В чем главная задача тренировок сейчас? 

– Вкатиться в подготовку. С ребятами работаем на льду, собираемся сами группами. Тренируемся, заставляем друг друга. В компании тренироваться веселее, где-то можно пошутить, посмеяться. Так гораздо интереснее. 

– Что самое нелюбимое на первом этапе подготовки? 

– Думаю, что такого нет. С опытом уже приходит понимание работы. Сами предсезонные сборы тоже меняются, объем работы интересный, адекватный. Подходим в хорошей форме. 

– Комфортнее работать, когда сохранился почти весь состав команды? 

– Это обалденно! За плечами у команды два Кубка Гагарина. Думаю, команда сильно не меняется. Все пацаны дружные, хорошо общаемся, вместе проводим время.

– У ЦСКА всего пять контрольных игр. Опыт прошлого сезона показал, что это оптимальный план? 

– Думаю, да. Возможно, этого более чем достаточно. Мы играли дольше всех, нам дали отдохнуть, восстановиться. Эти игры помогут войти в сезон, – сказал нападающий ЦСКА Панкратов.

Федоров про отсутствие новичков в ЦСКА: «Это меня не беспокоит, работаем над этим. В связи с событиями в мире не так легко найти игроков определенного качества»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий