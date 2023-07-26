Панкратов о том, что ЦСКА сохранил почти весь состав: «За плечами у команды два Кубка Гагарина. Все пацаны дружные, хорошо общаемся»

Семен Панкратов высказался о том, что ЦСКА сохранил почти весь состав в межсезонье.

– Как себя чувствуешь?

– После отпуска начал потихоньку индивидуально ходить в зал, на лед. Втягивался, потому что прошлый сезон был хорошим, но нам сейчас нужно поддерживать форму, двигаться дальше и не останавливаться.

– Когда возобновил подготовку?

– Уже во второй половине мая начал постепенно двигаться, в июне ходить на лед. Так и набираю форму.

– В чем главная задача тренировок сейчас?

– Вкатиться в подготовку. С ребятами работаем на льду, собираемся сами группами. Тренируемся, заставляем друг друга. В компании тренироваться веселее, где-то можно пошутить, посмеяться. Так гораздо интереснее.

– Что самое нелюбимое на первом этапе подготовки?

– Думаю, что такого нет. С опытом уже приходит понимание работы. Сами предсезонные сборы тоже меняются, объем работы интересный, адекватный. Подходим в хорошей форме.

– Комфортнее работать, когда сохранился почти весь состав команды?

– Это обалденно! За плечами у команды два Кубка Гагарина. Думаю, команда сильно не меняется. Все пацаны дружные, хорошо общаемся, вместе проводим время.

– У ЦСКА всего пять контрольных игр. Опыт прошлого сезона показал, что это оптимальный план?

– Думаю, да. Возможно, этого более чем достаточно. Мы играли дольше всех, нам дали отдохнуть, восстановиться. Эти игры помогут войти в сезон, – сказал нападающий ЦСКА Панкратов.

Федоров про отсутствие новичков в ЦСКА: «Это меня не беспокоит, работаем над этим. В связи с событиями в мире не так легко найти игроков определенного качества»