Окулов о предсезонке: «У ЦСКА сохранился костяк, пять матчей хватит, чтобы моменты и связки. В сезон нужно войти в лучших кондициях»

Константин Окулов ответил на вопрос о подготовке ЦСКА к сезону КХЛ.

– С августа начнутся официальные тренировки, всего запланировано порядка пяти предсезонных матчей. Наверное, для ЦСКА это оптимальное количество?

– Я думаю, что в нашем случае пять игр – это нормально. Конечно, где-то можно сыграть больше, но также мы понимаем, что нам дали отдохнуть.

Нужно поработать над физикой, тактикой – это нормально.

Костяк команды сохранился, поэтому пяти игр нам хватит, чтобы найти нужные моменты и связки.

В сезон нужно войти в лучших кондициях, чтобы показывать хорошую игру, радовать своих болельщиков, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.