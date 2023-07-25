Окулов о предсезонке: «У ЦСКА сохранился костяк, пять матчей хватит, чтобы моменты и связки. В сезон нужно войти в лучших кондициях»
Константин Окулов ответил на вопрос о подготовке ЦСКА к сезону КХЛ.
– С августа начнутся официальные тренировки, всего запланировано порядка пяти предсезонных матчей. Наверное, для ЦСКА это оптимальное количество?
– Я думаю, что в нашем случае пять игр – это нормально. Конечно, где-то можно сыграть больше, но также мы понимаем, что нам дали отдохнуть.
Нужно поработать над физикой, тактикой – это нормально.
Костяк команды сохранился, поэтому пяти игр нам хватит, чтобы найти нужные моменты и связки.
В сезон нужно войти в лучших кондициях, чтобы показывать хорошую игру, радовать своих болельщиков, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.
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