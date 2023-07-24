Директор «Лады» о Космачаке и Джозефсе: «Надеемся, что они станут лидерами. Стремимся сделать коллектив единомышленников, иностранцы должны вести команду за собой»

Спортивный директор «Лады» объяснил трансферы Скотта Космачака и Троя Джозефса.

«Изначально мы запланировали, что нам нужно найти двух качественных легионеров в атаку – центрального и крайнего в первое звено.

Все понимают, что иностранцы должны быть в лидерах, вести команду за собой и набирать очки.

Просмотрели много кандидатов – кто-то не решился ехать в Тольятти, кто-то остался на своем месте, кто-то поехал в Швейцарию.

Мы решили остановиться на Космачака и Джозефса, надеемся, что они станут лидерами «Лады». Очень много справок навели, старались узнать больше не только об их игровых качествах, но и человеческих.

Мы стремимся сделать коллектив единомышленников и нужно, чтобы легионеры успешно влились в состав.

Сейчас мы занимаемся оформлением всех основных документов и планируем, что они присоединятся к команде ближе к «Кубку LADA».

Не факт, что они сыграют на домашнем турнире, но на предсезонном турнире в Челябинске точно должны выйти на лед», – сказал .