Умер владелец «Чикаго» Роки Вирц. Его семья руководит клубом с 1954 года

Теги происшествия Чикаго бизнес НХЛ Роки Вирц Хоккей

Умер владелец «Чикаго» Роки Вирц.

70-летний бизнесмен ушел из жизни во вторник. 

«С глубокой грустью «Чикаго Блэкхокс» присоединяются к семье Вирц, оплакивающей внезапную кончину нашего владельца и председателя», – говорится в сообщении клуба. 

Семья Вирц владеет клубом с 1954 года, когда его купил Артур, дед Роки. 

Роки Вирц унаследовал «Чикаго» от своего отца Билла в 2007 году. При его участии клуб восстановил нарушенные связи со звездами прошлых лет, а трансляции матчей команды вернулись на местное телевидение.

Период его деятельности в качестве владельца стал одним из самых успешных в истории «Блэкхокс». Команда трижды выиграла Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015 годы) – столько же раз, сколько за всю предыдущую историю (с 1926 года). В этот период на домашней арене клуба было зафиксировано 535 аншлагов подряд. 

Последние годы были омрачены разбирательствами по делу Кайла Бича. Бывший форвард «Чикаго» сообщил, что в 2010 году подвергся нападкам сексуального характера со стороны Брэда Олдрича, работавшего в то время видеотренером команды. Вирц лично попросил стереть имя Олдрича с Кубка Стэнли. 

НХЛ оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов за «недостаточное и несвоевременное реагирование» на инцидент, а многолетний генеральный менеджер Стэн Боумэн ушел в отставку. 

Ожидается, что преемником Роки Вирца станет его старший сын Дэнни, занимающий пост генерального директора клуба. 

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2 комментария

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TOEWS
RIP Роки...
Спасибо за команду , которая ставила на колени лигу с 2009-2015 г.
+5
0
+5
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Александр Рыбаков
не гони. а сколько пыль глотали
0
0
0
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