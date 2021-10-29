Владелец «Чикаго» попросил стереть имя обвиняемого в сексуальном насилии Олдрича с Кубка Стэнли

Владелец «Чикаго» Роки Вирц написал письмо председателю Зала хоккейной славы Лэнни Макдональду с просьбой убрать имя Брэда Олдрича с Кубка Стэнли, сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан.

«Выступление против непростительного поведения Олдрича должно включать удаление его имени с Кубка», – говорится в письме.

Ранее бывший нападающий клуба Кайл Бич обвинил экс-тренера «Чикаго» Олдрича в сексуальном насилии.

Бич утверждает, что подвергся насилию со стороны Олдрича 8 и 9 мая 2010 года. В докладе по итогам расследования указывается, что 23 мая руководители команды провели совещание, во время которого советник клуба и тренер по психологической подготовке Джим Гэри проинформировал собравшихся о том, что ему рассказал Бич.

9 июня 2010 года «Блэкхокс» выиграли Кубок Стэнли, Олдрич принимал участие в празднованиях.

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