Михайлис о «Металлурге»: «Обсудили с Разиным мою роль – на нее я и ехал в команду. Костяк остался – это тоже повлияло на выбор»

Никита Михайлис сообщил, что обсуждал с Андреем Разиным свою роль в «Металлурге».

– В « » обновился состав. Вам было важно, с кем будете играть в звене? Клуб до сих пор ищет первого центра, а вы – форвард, которого как раз будут рассматривать в первое звено.

– Это рабочие моменты. Все идет от тренировок.

Тренерский штаб наблюдает, просматривает все на играх. Сочетания, которые видят тренеры, зависят не от меня. Тренеры принимают решение, что будет лучше для команды.

– Селекция «Магнитки» добавляла уверенности при выборе команды?

– Да. Я знал многих ребят. Основной костяк команды остался. Во многом это тоже повлияло на выбор.

– У вас не задалось начало прошлого сезона. Понимаете, чего нужно избежать, чтобы не повторить того результата?

– Да. Тогда я больше хотел забить этот первый гол. Возможно, нужно было остудить голову и попроще относиться к этому. Потом набрал свою форму и под конец сезона играл на своем уровне.

– Это больше вопрос ответственности? От вас ведь ждали лидерской игры.

– Такое бывает с каждым хоккеистом. Вот и со мной так произошло. Я отдавал много передач – это тоже помогает команде.

Буду работать над этим – надо стараться не думать об этих проблемах, а просто играть, получать удовольствие и помогать команде.

– С Андреем Разиным обсудили вашу роль в команде?

– Да, обсудили, я все понял. На эту роль я и ехал в команду. Буду стараться тренироваться, отдаваться игре, помогать команде и делать все, что от меня зависит, – сказал .