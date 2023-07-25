Деанджело после ухода из «Филадельфии»: «Тренер и я не подошли друг другу»

Энтони Деанджело заявил, что не нашел общий язык с главным тренером «Филадельфии».

Защитник перешел в «Каролину», подписав однолетний контракт на 1,675 миллиона долларов.

В прошлом сезоне выступал за «Филадельфию», которая после этого сезона решила выкупить последний год его контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.

– Что пошло не так в «Филадельфии»?

– Тренер и я не подошли друг другу. Думаю, что это было бы главной причиной, – ответил хоккеист.

«Филадельфию» возглавляет тренер .

В прошлом сезоне Энтони набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата .