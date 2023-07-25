Деанджело после ухода из «Филадельфии»: «Тренер и я не подошли друг другу»

Теги Филадельфия Каролина Джон Торторелла НХЛ Энтони Деанджело Хоккей

Энтони Деанджело заявил, что не нашел общий язык с главным тренером «Филадельфии».

Защитник перешел в «Каролину», подписав однолетний контракт на 1,675 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Энтони Деанджело выступал за «Филадельфию», которая после этого сезона решила выкупить последний год его контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.

– Что пошло не так в «Филадельфии»?

– Тренер и я не подошли друг другу. Думаю, что это было бы главной причиной, – ответил хоккеист.

«Филадельфию» возглавляет тренер Джон Торторелла.

В прошлом сезоне Энтони набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

3 комментария

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КАЛИГУЛА
"Я даже хотел ему накостылять" - добавил Деанджело
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Pink Floyd1276
А мне казалось что они "два сапога пара".
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Иван Павлов
Ответ Pink Floyd1276
А мне казалось что они "два сапога пара".
В плане сложности характеров - да. Но по игровым качествам ТДА не подходит Торторелле.
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