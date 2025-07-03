«Детройт» подписал контракт с Эпплтоном на 2 года и 2,9 млн долларов в год. Соглашение с Седерблумом продлили на 2 сезона

«Детройт» подписал контракт с Мэйсоном Эпплтоном на два года.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 29-летнего форварда составит 2,9 млн долларов.

Эпплтон выступал за «Виннипег» большую часть карьеры в НХЛ. В минувшем сезоне на его счету 22 (10+12) очка за 71 матч в регулярном чемпионате.

В плей-офф у нападающего 7 (0+7) результативных действий за 13 игр при полезности «плюс 5».

«Детройт » также продлил соглашение с 23-летним Эльмером Седерблумом . Шведский форвард получит 2,25 млн долларов за два года.

В прошлом сезоне он набрал 11 (4+7) очков за 26 матчей в НХЛ.