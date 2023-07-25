Шумаков о переходе в «Ладу»: «Хочется все доказать и камбэкнуться на свой уровень. Я до сих пор молодой и перспективный»

Сергей Шумаков объяснил переход в «Ладу».

– Первый вопрос банален: почему «Лада»?

– Наверное, потому что здесь у меня будет много игрового времени. На меня рассчитывают в «Ладе». Хочется уже все доказать и, так сказать, камбэкнуться на свой уровень.

– «Лада» начала активно формироваться только в последние пару недель. Не было боязни, что можете начать сезон в команде, которая по уровню будет ближе к ВХЛ?

– Нет, конечно. У нас почти все ребята уже поиграли в , все понимают, что здесь за уровень.

Думаю, проблем с этим не будет. Главное – хорошо подготовиться. У «Лады» все будет нормально.

– Можно ли сказать, что « » будет максимально злой и мотивированной командой. Многие говорят, что у вас команда сбитых летчиков.

– Отчасти да. «Лада» будет злой.

У нас реально много кому есть что доказывать. Многие игроки не подошли другим клубам и поэтому приехали сюда. Могу сказать, что на тренировках у нас уже идут рубки.

– Каково сейчас ощущать, что вы сейчас первый нападающий команды? Если в ЦСКА и «Авангарде» вас окружали другие звезды, то в «Ладе» россыпи мастеров нет.

– Да тут достаточно мастеров. У нас есть ребята, которые могут играть на высоком уровне. Сами увидите, когда начнется сезон.

– С небольшим шоком осознал, что вам уже 30 лет. Казалось, что еще совсем недавно были молодым и перспективным нападающим «Сибири», а теперь уже в категории 30+. Чувствуете, что молодежь относится к вам с большим уважением?

– Если что, то я до сих пор молодой и перспективный (смеется).

30 лет для хоккея – вообще не возраст. А так, да, молодые ребята уже понимают, что я постарше их, относятся поуважительнее, – сказал нападающий .