17-летний белорус Левшунов перешел в лигу NCAA. Защитника могут выбрать в топ-3 драфта НХЛ-2024

Теги НХЛ драфт НХЛ NCAA Артем Левшунов Хоккей

Артем Левшунов продолжит карьеру в студенческой лиге NCAA.

17-летний белорусский игрок стал хоккеистом команды университета Мичиган.

В прошлом сезоне Артем Левшунов выступал в USHL за «Грин-Бэй» и набрал 42 (13+29) очка за результативность в 62 матчах регулярного чемпионата.

По ожиданиям экспертов, защитник может быть выбран в первой тройке драфта НХЛ-2024.

Белорус считается одним из фаворитов драфта наряду с такими игроками, как Макклин Селебрини, Коул Эйзерман и Иван Демидов.

7 комментариев

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Беня_Финитас
Ответ sed3009
я вообще ничего не понял из написанного
если ты не в теме , то тебе и не надо вникать .
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sed3009
Ответ Беня_Финитас
всё фанатеешь от Ференцвароша после фарерских рыбаков ? ))
я вообще ничего не понял из написанного
+1
-1
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беня_Финитас
всё фанатеешь от Ференцвароша после фарерских рыбаков ? ))
Нет! Фанаты Ференцвароша и руководство клуба поступили подло с человеком, который первый раз за пол века вывел их команду в весенний этап еврокубков! Позор Ференцварошу и его фанатам!
Черчесов сам поднял планку, которая может упасть в любой момент. Не оправдываю его провал. Но попрощались ужасно! Выход в группу ЛЕ для такого клуба, как Ферецварош - не провал. Команда в разы дешевле, чем даже Црвена Звезда с её двумя разовыми и в чём то фартовыми выходами в группу ЛЧ
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Беня_Финитас
Ответ Фанат Ференцвароша
Нет! Фанаты Ференцвароша и руководство клуба поступили подло с человеком, который первый раз за пол века вывел их команду в весенний этап еврокубков! Позор Ференцварошу и его фанатам! Черчесов сам поднял планку, которая может упасть в любой момент. Не оправдываю его провал. Но попрощались ужасно! Выход в группу ЛЕ для такого клуба, как Ферецварош - не провал. Команда в разы дешевле, чем даже Црвена Звезда с её двумя разовыми и в чём то фартовыми выходами в группу ЛЧ
так его и взяли исключительно для ЛЧ , а не для Лиги Конференций . Чемпионат Венгрии с Ференцварошем даже Семак выиграет . Ребров выводил в ЛЧ , а Стасик дважды или трижды абасрамшись . еще и такой фееричный просер на своем поле . закономерно дали под зад . ))
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беня_Финитас
так его и взяли исключительно для ЛЧ , а не для Лиги Конференций . Чемпионат Венгрии с Ференцварошем даже Семак выиграет . Ребров выводил в ЛЧ , а Стасик дважды или трижды абасрамшись . еще и такой фееричный просер на своем поле . закономерно дали под зад . ))
Очень смешно. Такой Ференцварош даже Гвардиола не выведет в ЛЧ. Пусть дальше ищут тренера под ЛЧ. Рандомный, случайный, случившийся благодаря ковиду, сериям из одних матчей в раундах и фартовой жеребьёвке выход в группу ЛЧ при Реброве, вскружил голову руководству Ференцвароша. Никогда и ни при каких условиях Ференцварош не вышел бы в группу, если бы не сократили квалификацию
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