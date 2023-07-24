17-летний белорус Левшунов перешел в лигу NCAA. Защитника могут выбрать в топ-3 драфта НХЛ-2024

Артем Левшунов продолжит карьеру в студенческой лиге NCAA.

17-летний белорусский игрок стал хоккеистом команды университета Мичиган.

В прошлом сезоне Артем Левшунов выступал в USHL за «Грин-Бэй» и набрал 42 (13+29) очка за результативность в 62 матчах регулярного чемпионата.

По ожиданиям экспертов, защитник может быть выбран в первой тройке драфта НХЛ-2024.

Белорус считается одним из фаворитов драфта наряду с такими игроками, как Макклин Селебрини, Коул Эйзерман и Иван Демидов.