Барабоша о России U23: «Приятно получить вызов в сборную, сыграть против мастеров из КХЛ. Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя»

Артем Барабоша поделился эмоциями после вызова в сборную России U23.

19-летний хоккеист системы ЦСКА сыграет на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Соперниками сборной России станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.

«Приятно получить вызов в сборную, тем более на такой серьезный турнир, сыграть против мастеров из .

Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя. К тому же эти матчи должны помочь лучше подготовиться к старту сезона, быстрее войти в форму.

Турнир уже близко, но мы успеваем отработать сборы, так что поедем подготовленными», – сказал защитник системы .

Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.

Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open