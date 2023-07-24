Барабоша о России U23: «Приятно получить вызов в сборную, сыграть против мастеров из КХЛ. Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею КХЛ Sochi Hockey Open Артем Барабоша Хоккей

Артем Барабоша поделился эмоциями после вызова в сборную России U23.

19-летний хоккеист системы ЦСКА сыграет на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Соперниками сборной России станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.

«Приятно получить вызов в сборную, тем более на такой серьезный турнир, сыграть против мастеров из КХЛ.

Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя. К тому же эти матчи должны помочь лучше подготовиться к старту сезона, быстрее войти в форму.

Турнир уже близко, но мы успеваем отработать сборы, так что поедем подготовленными», – сказал защитник системы ЦСКА.

Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.

Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий