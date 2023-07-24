Барабоша о России U23: «Приятно получить вызов в сборную, сыграть против мастеров из КХЛ. Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя»
Артем Барабоша поделился эмоциями после вызова в сборную России U23.
19-летний хоккеист системы ЦСКА сыграет на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
Соперниками сборной России станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.
«Приятно получить вызов в сборную, тем более на такой серьезный турнир, сыграть против мастеров из КХЛ.
Это отличный шанс набраться опыта и проявить себя. К тому же эти матчи должны помочь лучше подготовиться к старту сезона, быстрее войти в форму.
Турнир уже близко, но мы успеваем отработать сборы, так что поедем подготовленными», – сказал защитник системы ЦСКА.
Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа.
Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open
Комментарии