Комментатор «КХЛ ТВ» Батрак: «Поставлю, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ. «Динамо» становится реальной угрозой»

Артем Батрак оценил переход Никиты Гусева в «Динамо».

«Я не открою никакую истину: с « » становится намного сильнее и вариативнее.

Большинство должно быть крутое, у команды теперь еще классный выбор игроков на сильней линии – пришли Игорь Ожиганов и Даниил Пыленков.

Если верна информация в прессе о том, что Гусев будет получать в «Динамо» 50 млн, то это недорого. Такой хоккеист мог просить и больше.

Я поставлю на то, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

По передачам будет первым или вторым, будет борьба с Вадимом Шипачевым.

В общем крутой переход. У «Динамо» замечательный состав. Конкуренция на Западе возросла.

«Динамо» становится реальной угрозой для ЦСКА, СКА и «Локомотива», – сказал комментатор « » Артем Батрак.