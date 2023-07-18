Комментатор «КХЛ ТВ» Батрак: «Поставлю, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ. «Динамо» становится реальной угрозой»
Артем Батрак оценил переход Никиты Гусева в «Динамо».
«Я не открою никакую истину: с Никитой Гусевым «Динамо» становится намного сильнее и вариативнее.
Большинство должно быть крутое, у команды теперь еще классный выбор игроков на сильней линии – пришли Игорь Ожиганов и Даниил Пыленков.
Если верна информация в прессе о том, что Гусев будет получать в «Динамо» 50 млн, то это недорого. Такой хоккеист мог просить и больше.
Я поставлю на то, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
По передачам будет первым или вторым, будет борьба с Вадимом Шипачевым.
В общем крутой переход. У «Динамо» замечательный состав. Конкуренция на Западе возросла.
«Динамо» становится реальной угрозой для ЦСКА, СКА и «Локомотива», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.
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