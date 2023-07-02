Мичков, Бучельников и Иван Демидов поучаствуют в лагере развития СКА. Игроки будут тренироваться по программе подготовки «Красная машина»

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Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников включены в состав лагеря развития СКА.

Занятия продолжатся с 7 до 16 июля.

Вратари:

Сергей Иванов, Глеб Саранчук, Павел Мойсевич, Артемий Плешков, Кирилл Герасимюк.

Защитники:

Егор Зеленов, Степан Анисимов, Арсений Коромыслов, Иван Ремезовский, Владислав Сапунов, Иван Корнилов, Артем Вильчинский, Вячеслав Дубровцев, Михаил Созинов, Алексей Егоров, Никита Калинин, Максим Кулюшин, Ислам Джабберганов, Александр Матвеев.

Нападающие:

Иван Демидов, Матвей Мичков, Григорий Кузьмин, Кирилл Танков, Семен Демидов, Матвей Кабуш, Даниил Лазутин, Никита Недопекин, Григорий Осипов, Егор Граф, Марк Сливченко, Матвей Поляков, Игнат Лутфуллин, Никита Градобитов, Александр Щербаков, Семен Синяткин, Дмитрий Бучельников.

Тренеры

Дэниэл Бохнер – тренер по развитию игроков СКА;

Алексей Бабинцев – тренер СКА;

Евгений Кетов – тренер СКА;

Павел Канарский – тренер команды «СКА-1946»;

Юрий Ключников – тренер вратарей СКА;

Андрей Комиссаров – тренер вратарей команды «СКА-1946»;

Артём Нехороших – тренер по ИФП и восстановлению СКА.

«Игроки будут тренироваться под руководством тренеров клубной системы в соответствии с национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина».

Главная цель Лагеря развития остается неизменной – это создание всех условий для адаптации молодежи к требованиям взрослого хоккея и максимально качественная подготовка хоккеистов в физическом, профессиональном и психологическом плане», – говорится на сайте СКА.

9 комментариев

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Melnikov1968
Давайте уже программу в студию. Разминка: 20 берпи, 20 отжиманий, 10 серий челночного бега, подтягивания 20 раз, лазание по канату.... После этого собеседование с Ромой. Все ваше развитие можно посмотреть в Ютубе. Смешно читать эту ахинею.
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Игорь Игорев
Мичков, Бучельников и Иван Демидов будут играть в ска. Остальные будут играть в Ладе, Витязе и Спартаке. Остальные в Сочи😂
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Игорь Игорев
Ответ Melnikov1968
Давайте уже программу в студию. Разминка: 20 берпи, 20 отжиманий, 10 серий челночного бега, подтягивания 20 раз, лазание по канату.... После этого собеседование с Ромой. Все ваше развитие можно посмотреть в Ютубе. Смешно читать эту ахинею.
Программу невозможно преподать в студию, так как система запрещает это делать на основании своего программного системного анализа. Лишь тот, кто осознал системность, имеет возможность программировать и систематизировать все остальные нюансы. Даже, если в случае перекоса системы, программная системообразующая часть системы вылезет наружу, это будет считаться системной программной системой. Но точно не ошибкой😂🤣😂🤣😂🤣
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продавец-пипец
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Ron Weasley
Игроки будут тренироваться по программе подготовки «Красная машина»
более убогого названия я ещё не слышал
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Mephi027
Забыли указать в статье автора программы Красная Машина Р. Ротенберга.
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TBFTT
Ахаха все уже давно увидели, что проект «Красная машина» полное говно.
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Andry 72
Красная машина 😂
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Strannix
Ответ Melnikov1968
Давайте уже программу в студию. Разминка: 20 берпи, 20 отжиманий, 10 серий челночного бега, подтягивания 20 раз, лазание по канату.... После этого собеседование с Ромой. Все ваше развитие можно посмотреть в Ютубе. Смешно читать эту ахинею.
В Читай-городе вроде были, по крайней мере года 3 назад точно были. Брошюрки такие глянцевые.
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Павел павел
Ответ продавец-пипец
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только хотел об этом сказать. что за бред такой????
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