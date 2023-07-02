Мичков, Бучельников и Иван Демидов поучаствуют в лагере развития СКА. Игроки будут тренироваться по программе подготовки «Красная машина»

Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников включены в состав лагеря развития СКА.

Занятия продолжатся с 7 до 16 июля.

Вратари:

Сергей Иванов, Глеб Саранчук, Павел Мойсевич, Артемий Плешков, Кирилл Герасимюк.

Защитники:

Егор Зеленов, Степан Анисимов, Арсений Коромыслов, Иван Ремезовский, Владислав Сапунов, Иван Корнилов, Артем Вильчинский, Вячеслав Дубровцев, Михаил Созинов, Алексей Егоров, Никита Калинин, Максим Кулюшин, Ислам Джабберганов, Александр Матвеев.

Нападающие:

Иван Демидов, Матвей Мичков, Григорий Кузьмин, Кирилл Танков, Семен Демидов, Матвей Кабуш, Даниил Лазутин, Никита Недопекин, Григорий Осипов, Егор Граф, Марк Сливченко, Матвей Поляков, Игнат Лутфуллин, Никита Градобитов, Александр Щербаков, Семен Синяткин, Дмитрий Бучельников.

Тренеры

Дэниэл Бохнер – тренер по развитию игроков СКА;

Алексей Бабинцев – тренер СКА;

Евгений Кетов – тренер СКА;

Павел Канарский – тренер команды «СКА-1946»;

Юрий Ключников – тренер вратарей СКА;

Андрей Комиссаров – тренер вратарей команды «СКА-1946»;

Артём Нехороших – тренер по ИФП и восстановлению СКА.

«Игроки будут тренироваться под руководством тренеров клубной системы в соответствии с национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина».

Главная цель Лагеря развития остается неизменной – это создание всех условий для адаптации молодежи к требованиям взрослого хоккея и максимально качественная подготовка хоккеистов в физическом, профессиональном и психологическом плане», – говорится на сайте СКА.