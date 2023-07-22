«Куньлунь» подписал просмотровые контракты с Лазушиным и Иваном Лисиным

Вратарь Александр Лазушин может перейти в «Куньлунь».

35-летний игрок подписал с китайским клубом просмотровый контракт.

В прошлом сезоне Лазушин играл за «Адмирал», его статистика – здесь.

Ранее голкипер уже выступал за « » в сезонах-2018/19, 2020/21 и 2021/22.

Также «драконы» подписали просмотровый контракт с нападающим Иваном Лисиным.

В 14 матчах прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний игрок забросил одну шайбу.