«Куньлунь» подписал просмотровые контракты с Лазушиным и Иваном Лисиным
Вратарь Александр Лазушин может перейти в «Куньлунь».
35-летний игрок подписал с китайским клубом просмотровый контракт.
В прошлом сезоне Лазушин играл за «Адмирал», его статистика – здесь.
Ранее голкипер уже выступал за «Куньлунь» в сезонах-2018/19, 2020/21 и 2021/22.
Также «драконы» подписали просмотровый контракт с нападающим Иваном Лисиным.
В 14 матчах прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний игрок забросил одну шайбу.
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