«Куньлунь» подписал просмотровые контракты с Лазушиным и Иваном Лисиным

Теги возможные переходы КХЛ Александр Лазушин Куньлунь Ред Стар Иван Лисин Хоккей

Вратарь Александр Лазушин может перейти в «Куньлунь».

35-летний игрок подписал с китайским клубом просмотровый контракт.

В прошлом сезоне Лазушин играл за «Адмирал», его статистика – здесь.

Ранее голкипер уже выступал за «Куньлунь» в сезонах-2018/19, 2020/21 и 2021/22.

Также «драконы» подписали просмотровый контракт с нападающим Иваном Лисиным. 

В 14 матчах прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний игрок забросил одну шайбу.

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