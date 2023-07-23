Щитов о сезоне КХЛ: «Мастерства не так много, но интриги будет больше. До конца будет непонятно, кто попадает в восьмерку»

Никита Щитов высказался об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ в преддверии нового сезона.

— Вы говорили, что уровень КХЛ упал. В этом году можно ждать, что он понизится еще?

— Из КХЛ уходят мастеровитые игроки и не так много их приезжают из других чемпионатов, еще сократили лимит на легионеров.

Сейчас сделали правило, что защитнику нельзя находиться за воротами больше трех секунд. Благодаря этому будет больше остроты у ворот обороняющейся команды и больше голов, потому что защитники станут ошибаться. Но это понизит квалификацию молодых игроков обороны, ведь от них станут требовать более простых действий, выбрасывать шайбу по борту. Возможно, игра упростится и станет менее интересной.

Первые 10-15 матчей команды будут притираться, а потом мы уже поймем, пойдут ли эти изменения на пользу. Мастерства сейчас не так много, но интриги будет больше. Должна быть большая плотность в таблице и до конца регулярного чемпионата будет непонятно, кто попадает в восьмерку, – сказал экс-игрок клубов .