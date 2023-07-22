Щитов предположил, что «Трактор» будет в четверке Востока: «Сможет ли Гатиятулин поменяться – интрига. Хочется видеть яркое нападение»

Никита Щитов высказался о перспективах «Трактора» в сезоне КХЛ.

– Эксперт Артем Батрак заявил, что «Трактор» может занять второе место на Востоке. Вы как считаете?

– Думаю, «Трактор» будет в четверке. В Челябинск вернулся , а это креативный нападающий, который сильно поможет в нападении.

мне всегда нравился как защитник.

Если в Челябинске в него вдохнут новую жизнь, то он снова сможет активно подключаться к атакам. – это усиление, опытный игрок.

Не знаю, как проявит себя новый вратарь . «Трактор» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, поэтому остался должен болельщикам.

Все будет в руках тренеров « », насколько они смогут перестроиться: команда показывала игру от обороны, а хочется видеть яркое нападение.

Интересно, сможет ли Анвар Гатиятулин поменяться. Это будет интрига, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.