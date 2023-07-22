Щитов предположил, что «Трактор» будет в четверке Востока: «Сможет ли Гатиятулин поменяться – интрига. Хочется видеть яркое нападение»
Никита Щитов высказался о перспективах «Трактора» в сезоне КХЛ.
– Эксперт Артем Батрак заявил, что «Трактор» может занять второе место на Востоке. Вы как считаете?
– Думаю, «Трактор» будет в четверке. В Челябинск вернулся Виталий Кравцов, а это креативный нападающий, который сильно поможет в нападении.
Виктор Антипин мне всегда нравился как защитник.
Если в Челябинске в него вдохнут новую жизнь, то он снова сможет активно подключаться к атакам. Андрей Чибисов – это усиление, опытный игрок.
Не знаю, как проявит себя новый вратарь Зак Фукале. «Трактор» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, поэтому остался должен болельщикам.
Все будет в руках тренеров «Трактора», насколько они смогут перестроиться: команда показывала игру от обороны, а хочется видеть яркое нападение.
Интересно, сможет ли Анвар Гатиятулин поменяться. Это будет интрига, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
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