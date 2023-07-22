Антон Строльман: «НХЛ – не работа мечты с точки зрения отношения. Беспощадный бизнес. Много лжи, разговоров за спиной»

Теги Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Коламбус Аризона НХЛ чемпионат Швеции Антон Строльман Хоккей

Антон Строльман назвал НХЛ беспощадным бизнесом.

В межсезонье хоккеист вернулся в чемпионат Швеции после 16 сезонов в НХЛ. В лиге он играл за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу», «Флориду», «Аризону» и «Бостон».

«Хоккейная жизнь и семейная жизнь – не очень удачное сочетание в НХЛ. Играть в этой лиге – это опора для семьи.

Большинство людей смотрят на зарплату и думают: «Она, должно быть, настолько хороша, насколько это возможно». Но так не работает, думаю.

Это не так гламурно, как многие полагают. В этом нет никакого гламура. Быть игроком НХЛ – тяжелая работа. Нет никакого гламура.

НХЛ – это не работа мечты с точки зрения того, как к тебе относятся и все такое. Это беспощадный бизнес. 

Работать в этом бизнесе непросто по сравнению с нормальными условиями работы здесь, дома [в Швеции], в любой сфере. Это не совсем легко.

Что сказать… Много лжи, много разговоров за спиной. Говорят одно, а делают другое. Это тяжелые условия», – сказал Антон Строльман.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxoc
Действительно, лучшая хоккейная лига, а такое неуважени. Что же Строльман там 16 лет делал с таким отношением к нему?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chto s licom?
как в принципе и в во всем обществе людей, на всей планете, НХЛ просто срез
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Alexeev
Он ещё в бухгалтерии средней руки канторы не работал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий