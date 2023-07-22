Антон Строльман: «НХЛ – не работа мечты с точки зрения отношения. Беспощадный бизнес. Много лжи, разговоров за спиной»

Антон Строльман назвал НХЛ беспощадным бизнесом.

В межсезонье хоккеист вернулся в чемпионат Швеции после 16 сезонов в НХЛ. В лиге он играл за « », « », « », « », «Флориду», «Аризону» и «Бостон».

«Хоккейная жизнь и семейная жизнь – не очень удачное сочетание в . Играть в этой лиге – это опора для семьи.

Большинство людей смотрят на зарплату и думают: «Она, должно быть, настолько хороша, насколько это возможно». Но так не работает, думаю.

Это не так гламурно, как многие полагают. В этом нет никакого гламура. Быть игроком НХЛ – тяжелая работа. Нет никакого гламура.

НХЛ – это не работа мечты с точки зрения того, как к тебе относятся и все такое. Это беспощадный бизнес.

Работать в этом бизнесе непросто по сравнению с нормальными условиями работы здесь, дома [в Швеции], в любой сфере. Это не совсем легко.

Что сказать… Много лжи, много разговоров за спиной. Говорят одно, а делают другое. Это тяжелые условия», – сказал Антон Строльман.