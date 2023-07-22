35 млн рублей в год – зарплата Клока в «Нефтехимике»

Появилась информация о зарплате Лукаша Клока в «Нефтехимике».

Чешский защитник подписал соглашение с клубом на два года.

Зарплата хоккеиста составит около 35 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне выступал в трех лигах – в АХЛ, а также чемпионатах Швеции и Швейцарии.

В сезоне-2021/22 игрок уже выступал за « », набрав 31 (5+26) балл за результативность в 44 матчах регулярного чемпионата.