35 млн рублей в год – зарплата Клока в «Нефтехимике»
Появилась информация о зарплате Лукаша Клока в «Нефтехимике».
Чешский защитник подписал соглашение с клубом на два года.
Зарплата хоккеиста составит около 35 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Лукаш Клок выступал в трех лигах – в АХЛ, а также чемпионатах Швеции и Швейцарии.
В сезоне-2021/22 игрок уже выступал за «Нефтехимик», набрав 31 (5+26) балл за результативность в 44 матчах регулярного чемпионата.
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