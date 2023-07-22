Умер бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ О’Нилл. Ему было 94 года
Умер бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ Брайан О’Нилл.
Ему было 94 года.
В 1966 году О’Нилл стал административным директора НХЛ и отвечал за составление расписания лиги на сезон-1967/1968, в котором добавилось шесть команд (общее количество увеличилось до 12).
Спустя четыре года Брайан назначили исполнительным вице-президентом НХЛ. Долгое время он руководил драфтом, серией драфтов расширения. Затем О’Нилл вел дисциплинарные дела игроков и управлял офисом НХЛ в Монреале.
Спустя время Брайан представлял НХЛ на международном уровне, ведя диалог с европейскими клубами.
О’Нилл ушел со своей должности в 1992 году и спустя два года был введен в Зал хоккейной славы.
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