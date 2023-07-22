Умер бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ О’Нилл. Ему было 94 года

Умер бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ Брайан О’Нилл.

Ему было 94 года.

В 1966 году О’Нилл стал административным директора НХЛ и отвечал за составление расписания лиги на сезон-1967/1968, в котором добавилось шесть команд (общее количество увеличилось до 12).

Спустя четыре года Брайан назначили исполнительным вице-президентом НХЛ. Долгое время он руководил драфтом, серией драфтов расширения. Затем О’Нилл вел дисциплинарные дела игроков и управлял офисом НХЛ в Монреале.

Спустя время Брайан представлял НХЛ на международном уровне, ведя диалог с европейскими клубами.

О’Нилл ушел со своей должности в 1992 году и спустя два года был введен в Зал хоккейной славы.