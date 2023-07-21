Ротенберг о 5-летнем контракте со СКА: «Такой кредит доверия – прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную команду победителей»

Роман Ротенберг высказался о продлении контракта со СКА на 5 лет в роли главного тренера.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет.

Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, Академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед!

Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей.

Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.

Впереди у нас годы серьезного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба, до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперед!» – написал в телеграм-канале.

СКА год за годом перебирает игроков в поисках идеального состава. Но в эпоху Ротенберга в этом мало логики