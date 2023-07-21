Ротенберг о 5-летнем контракте со СКА: «Такой кредит доверия – прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную команду победителей»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о продлении контракта со СКА на 5 лет в роли главного тренера.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет.

Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, Академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед!

Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей.

Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.

Впереди у нас годы серьезного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба, до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперед!» – написал Ротенберг в телеграм-канале. 

СКА год за годом перебирает игроков в поисках идеального состава. Но в эпоху Ротенберга в этом мало логики

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78 комментариев

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Хей-Хо, а ну пошли!
Всегда лозунгами хреначит чувак. В реале интересно так же?
+58
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dmitriy1981
Заметьте- всё сам, своим трудом)
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Bashibuzuck
"Кредит доверия" от друга отца?😁
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alexey102rus
Представляю как контракт подписывался.
Ротенберг стоит перед зеркалом и разговоривает сам с собой:
-Роман Аркадьевич, мы очень довольны вашей работой, не хотите ли вы подписать контракт на 5 лет?
И сам себе отвечает:
-Спасибо за оказанное доверие, я очень рад вашему предложению и не могу отказаться.
После этого он сам себе пожимает руку и идёт раздавать интервью про Красную машину, советскую школу и какие ещё сборные он успел обучить
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Максим Черкашин
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Всегда лозунгами хреначит чувак. В реале интересно так же?
Родина сказало надо, Ротенберг ответил есть. Ром я всего лишь спросил сколько время?😁
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Влад Безруков
С зеркалом разговаривает
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Igor Pivovarov
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Всегда лозунгами хреначит чувак. В реале интересно так же?
Ротенберг - зеркало путинской России. Прям эталонный сын эпохи: в жизненном пути, в личных качествах и конечно же - в стилистике и эстетике речей.
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Кеша
А ха ха! Вы уже 15 лет в команде строишь фундамент , а на выходе пшик! Какое доверие ? В лбом другом клубе такого тренера уже выставили бы за дверь . Это вы с огромными деньгами за 18 лет под Газпромом сподобились на два КГ , где каждый сезон собирали сборную Мира забирая из других клубов звезд, приглашая из НХЛ игроков . От перемены мест слагаемых сумма не меняется . Как себя не назови в клубе тренер ли ты главный или генеральный менеджер работа ваша Роман Борисович на лицо . И все ваши действия направленные на ослабление конкурентов ничего не вызывает , кроме отвращения , неуважения и смеха . Всех кого вы каждый год отбираете у других клубов не принесли вам ничего , кроме разочарования . И школы ваши слабо работают , зато в регионах каждый год появляются новые звездочки . Не все измеряется деньгами . Никто не будет биться за ваши деньги так, как за родной клуб . Когда вы поймёте эту истину , то возможно , к Вам придет прозрение , что надо растит своих . И хватит уже болтать .
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Рустам Вагизов
Он видимо и интервью сам у себя берет
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Амфитрион
Они что там, ноль добавить забыли? 5 лет это прям плевок в лицо для такого гения!
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Cruel Snake
Самородок
сформировавшийся естественным образом. Обладающий большими природными дарованиями, талантами. (Как же клубу, болельщикам повезло с ним)
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Кеша
Ответ Art Kalistratov
Классная тема когда коачу доверяют на самом деле, а не меняют на переправе по несколько раз. Только тогда результат и будет.
Ты уже тут как тут . Как новость про Ротенберга приходишь лечь за своего шефа на амбразуру . Молодец .
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
папа может , папа может все что угодно
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Cruel Snake
Там не совет директоров нужно благодарить, а друга отца. Сам по себе бездарь
+7
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wshnmn
теперь СКА 5 лет не видать губок Гагарина )))
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Не придумал...
Жаль что всего 5 лет...
+6
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Sanan1908
Сам себя продлил на 5 лет))) красавчик. Хотя мог бы пожизненно
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Bartez1986
представляю многодневные и мучительные дебаты в совете директоров СКА по этому поводу. А,не, не представляю
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Tony Lee
Брежнев отдыхает.
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Кеша
Але спортс ру ? Это Роман Ротенберг . Напишите там , что я продлил себя на пять лет .
+4
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Федя Букин
Ответ dmitriy1981
Заметьте- всё сам, своим трудом)
Кто если не он, м?
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mike I.
Даже самому́ себе доверия хватает только на 5 лет.
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RusselAlexAbrams
Аркадьевич доверяет сам себе ) на подходе просмотры новых 600 матчей НХЛ )
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Сергей Орлов
Сам играю, сам пою, сам билеты продаю)
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Рустам Вагизов
Страннр, что ни одного слова про систему
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