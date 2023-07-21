Ротенберг о 5-летнем контракте со СКА: «Такой кредит доверия – прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную команду победителей»
Роман Ротенберг высказался о продлении контракта со СКА на 5 лет в роли главного тренера.
«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет.
Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, Академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед!
Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей.
Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.
Впереди у нас годы серьезного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба, до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперед!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.
СКА год за годом перебирает игроков в поисках идеального состава. Но в эпоху Ротенберга в этом мало логики
Ротенберг стоит перед зеркалом и разговоривает сам с собой:
-Роман Аркадьевич, мы очень довольны вашей работой, не хотите ли вы подписать контракт на 5 лет?
И сам себе отвечает:
-Спасибо за оказанное доверие, я очень рад вашему предложению и не могу отказаться.
После этого он сам себе пожимает руку и идёт раздавать интервью про Красную машину, советскую школу и какие ещё сборные он успел обучить
сформировавшийся естественным образом. Обладающий большими природными дарованиями, талантами. (Как же клубу, болельщикам повезло с ним)