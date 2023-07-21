Назаров о Ротенберге: «Я одним из первых говорил, что он может стать хорошим тренером. Но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска»

Андрей Назаров сказал, что всегда верил в тренерский талант Романа Ротенберга.

Сегодня стало известно, что продлил контракт с 42-летним специалистом на 5 лет.

«Я один из первых, кто говорил, что может стать хорошим главным тренером, но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска.

Теперь в совете директоров СКА решили подписать с главным тренером долгосрочный контракт на пять лет.

Впереди много интересной и сложной работы», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .