Назаров о Ротенберге: «Я одним из первых говорил, что он может стать хорошим тренером. Но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска»

Теги СКА Андрей Назаров КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров сказал, что всегда верил в тренерский талант Романа Ротенберга.

Сегодня стало известно, что СКА продлил контракт с 42-летним специалистом на 5 лет. 

«Я один из первых, кто говорил, что Роман Ротенберг может стать хорошим главным тренером, но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска.

Теперь в совете директоров СКА решили подписать с главным тренером долгосрочный контракт на пять лет.

Впереди много интересной и сложной работы», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

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24 комментария

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Ivan Balashov
Типа сейчас крутить перестали?

Или Назаров просто привык и перестал это замечать?
+25
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+25
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Savardus
Сижу, смеюсь, кручу пальцем возле виска. Ничего не изменилось
+15
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Амфитрион
"В очередь, в очередь, сукины дети" - кричал Андрей Назаров, не отдаляясь от ягодичных мышц любимого начальства.
+14
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+14
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Olga.t
Думаю, что многие и сейчас крутят пальцем у виска, ничего в этом плане не изменилось)
+7
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sd4fmwrvz8
Назаров о Ротенберге- я одним из первых начал вылизывать ему 👅
+5
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Bartez1986
а что изменилось-то, собственно говоря?
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banchik1
Мы и сейчас крутим.
+4
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_Абырвалг_
Да и сейчас крутят у виска лакея .)))
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ZaharPetrovicUralez
Одолел языканить
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vdvbill.e1.ru
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И сейчас крутят
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Melnikov1968
Ротенберг,как тренер ничего не выиграл. С чего ты решил, что он классный тренер? Только из личной симпатии?
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Харламов Никита
Работу найти не получается ?!
в помощники хотя бы взяли 😜
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ruslan.ufa
А РР стал хорошим тренером? 😄
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Кеша
Ответ Амфитрион
"В очередь, в очередь, сукины дети" - кричал Андрей Назаров, не отдаляясь от ягодичных мышц любимого начальства.
Жжешь !
+2
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avcgloronalduMU
а что изменилось?
ротенберг ничего не выиграл
а Назаров ангажированный
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Айвенго
Отполировал Андрюша уже яйца Романа до блеска, а папа Романа не нашел для Назарова достойной должности.
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Sever12
увидев его я понял: последний неандерталец жив!!!!
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VIDEO MIX
Мурзилка всё нализывает ))
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Clever_mind
Почему он в прошедшем времени говорит? Посмеиваются и крутят пальцем у виска до сих пор! Только еще и с тройным усердием
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djamel
" Бывший тайгай ", в принципе, тут все ясно.
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Кеша
Мы и сейчас крутим ! Что он может без Зубова , Лещева , Корешковая и Шафранова ? Хлопать в ладоши на бортике и орать «давай давай давай». Человек не способен планшетку расписать , не знает ни одной игровой схемы , кроме той когда ему накидывают на крюк и он забивает пять шайб за любительский матч . Когда уже Назарова включите в тренерский штаб ? Так парень упорно трудится , а вы не замечаете . Не справедливо .
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nmnackjbxkasbk
так над тобой до сих пор все смеются
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Сергей Горбушин
То что феодалы назначают друг друга на различные должности, не значит что они им соответствуют.
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Nikolay_exp
Первый и лизнул по случаю продления ромкой контракта
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