Назаров о Ротенберге: «Я одним из первых говорил, что он может стать хорошим тренером. Но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска»
Андрей Назаров сказал, что всегда верил в тренерский талант Романа Ротенберга.
Сегодня стало известно, что СКА продлил контракт с 42-летним специалистом на 5 лет.
«Я один из первых, кто говорил, что Роман Ротенберг может стать хорошим главным тренером, но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска.
Теперь в совете директоров СКА решили подписать с главным тренером долгосрочный контракт на пять лет.
Впереди много интересной и сложной работы», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Или Назаров просто привык и перестал это замечать?
в помощники хотя бы взяли 😜
ротенберг ничего не выиграл
а Назаров ангажированный