Пашин о молодежи «Салавата» в основе: «Никакой зависти нет, рад за успехи бывших партнеров. Очень хочу посостязаться с ними на уровне КХЛ»

Александр Пашин сказал, что не завидует молодым игрокам «Салавата», попавшим в основу.

20-летний форвард, начинавший карьеру в системе уфимцев, проведет следующий сезон в « ».

Он перешел в московский клуб из «Каролины» на правах аренды.

– « » в последние годы доверяет своим молодым воспитанникам, в узнали про Алалыкина, Пустозерова, Амирова, Башкирова, Сучкова, Аймурзина… Наверняка, ты особенно ждешь матчей в новом сезоне против уфимского клуба и своих бывших партнеров, чтобы заявить о себе?

– Я рад за успехи своих бывших одноклубников, значит, у них получилось быстрее перестроиться из молодежного на взрослый уровень хоккея – мне же, пришлось провести побольше времени в Молодежной лиге и . Никакой зависти нет, очень хочу посостязаться с ними на уровне КХЛ. В системе «Салавата Юлаева» я с десяти лет – учился хоккею в Бугульме (где и Артур Каюмов из «Локомотива»), на одном из турниров меня заметили и пригласили в школу «Салавата».

Сам же я, родом из Приютово – это маленький поселок в Башкирии, в трех часах езды от Уфы. Я из спортивной семьи, мой отец и дядя поначалу приучили меня к футболу – не сразу, но потом полюбил и хоккей. Помню, что еще не хотел становиться на коньки – на льду уличного катка привычнее было играть в валенках.

Тогда и представить себе не мог, что из нашего небольшого поселка, без особых спортивных традиций – я смогу пробиться в большой хоккей и даже познакомиться с Павлом Дацюком, на чью игру старался равняться с детства… – сказал .