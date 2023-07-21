Глава «Авангарда» о Чистякове: «Известный человек в спорте, знает его со всех сторон. По ходу карьеры работал и на «Матч ТВ», и в футболе»

Теги Авангард КХЛ Герман Чистяков Матч ТВ Хоккей

Глава «Авангарда» высказался о назначении Германа Чистякова новым гендиректором клуба.

Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа. 

На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

«Нам важно не только сохранять, но и приумножать те позиции, которых «Авангард» достиг за последние годы как в спортивном плане, так и в плане развития детско-юношеского хоккея, коммерции, маркетинга, медиа.

После того, как мы узнали о решении Сергея Белых покинуть клуб, для нас было важно найти на позицию генерального директора человека, хорошо знакомого со спецификой работы в профессиональной команде.

Герман Чистяков – известный человек в спорте, имеет большой управленческий опыт, по ходу своей карьеры работал и на «Матч ТВ», и в футболе, знает спорт со всех сторон.

Я уверен, что в новой должности Герман Анатольевич будет максимально эффективен, и с его приходом омский хоккей получит новый виток своего развития», – сказал председатель совета директоров омского клуба Михаил Аверин. 

 

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