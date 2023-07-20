«Авангард» расторг контракт с Дергачевым
Александр Дергачев покинул «Авангард».
Клуб сообщил о расторжении контракта с центральным нападающим по взаимному соглашению сторон.
В прошлом сезоне Александр Дергачев набрал 15 (7+8) очков в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при 51,7% выигранных вбрасываний.
В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями при 47,5% выигранных вбрасываний.
Всего в лиге Дергачев провел 295 матчей и записал на свой счет 74 (36+38) балла.
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