«Авангард» расторг контракт с Дергачевым

Теги Авангард переходы КХЛ Александр Дергачев Хоккей

Александр Дергачев покинул «Авангард».

Клуб сообщил о расторжении контракта с центральным нападающим по взаимному соглашению сторон.

В прошлом сезоне Александр Дергачев набрал 15 (7+8) очков в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при 51,7% выигранных вбрасываний.

В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями при 47,5% выигранных вбрасываний.

Всего в лиге Дергачев провел 295 матчей и записал на свой счет 74 (36+38) балла.

4 комментария

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Hell-On Earth
Нужно это еще было делать год назад, полено поленом.. Самый эпичный фейл в его исполнении был когда играли пятый матч с Ак Барсом и он в момент когда нужно было отыгрываться, взял и просто потерял шайбу
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Ыжык
Хорошо что ушел. Плохо что так. Можно было и обменять. Ну да я слишком много хочу от нашего менеджмента.
+2
-1
+1
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Сергей Таран
интересно кого возьмут на его место?
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