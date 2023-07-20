Стась о возвращении в минское «Динамо»: «Рад, что все сложилось. В предвкушении хорошего сезона»
Андрей Стась высказался после возвращения в минское «Динамо».
34-летний белорусский форвард подписал контракт на 2 года.
«Эмоции только положительные, давно не играл за «Динамо», поэтому в предвкушении хорошей работы и хорошего сезона. Хотелось вернуться, конечно, столько лет вне дома – отложился отпечаток. Я рад, что все сложилось. Благодарен «Трактору» и «Динамо», что пошли друг другу навстречу и все получилось.
Предсезонка – самое непростое время для любого спортсмена. Все мысли сейчас сосредоточены на том, чтобы набрать хорошую форму и показывать хороший результат», – сказал нападающий минского «Динамо».
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