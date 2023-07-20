Стась о возвращении в минское «Динамо»: «Рад, что все сложилось. В предвкушении хорошего сезона»

Андрей Стась высказался после возвращения в минское «Динамо».

34-летний белорусский форвард подписал контракт на 2 года.

«Эмоции только положительные, давно не играл за «Динамо», поэтому в предвкушении хорошей работы и хорошего сезона. Хотелось вернуться, конечно, столько лет вне дома – отложился отпечаток. Я рад, что все сложилось. Благодарен « » и « », что пошли друг другу навстречу и все получилось.

Предсезонка – самое непростое время для любого спортсмена. Все мысли сейчас сосредоточены на том, чтобы набрать хорошую форму и показывать хороший результат», – сказал нападающий минского «Динамо».