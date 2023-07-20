Министр спорта Московской области: «КХЛ – один из главных ориентиров для подрастающего поколения. Аутсайдеров в лиге практически не осталось, потолок зарплат помог»

Министр спорта Московской области считает КХЛ одним из главных ориентиров для молодежи.

– Насколько большой вклад в развитие и популяризацию спорта, на ваш взгляд, вносит КХЛ?

– КХЛ – один из главных ориентиров для подрастающего поколения. Мне очень нравится, что в лиге практически не осталось аутсайдеров, возросла непредсказуемость результатов, команды выровнялись. В этом очень помог потолок зарплат.

Каждый может обыграть каждого. Да, есть фавориты, те же СКА и «Ак Барс». Но это не значит, что именно они возьмут Кубок Гагарина, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.