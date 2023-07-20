Министр спорта Московской области: «КХЛ – один из главных ориентиров для подрастающего поколения. Аутсайдеров в лиге практически не осталось, потолок зарплат помог»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Кубок Гагарина Политика потолок зарплат Дмитрий Абаренов Хоккей

Министр спорта Московской области считает КХЛ одним из главных ориентиров для молодежи.

– Насколько большой вклад в развитие и популяризацию спорта, на ваш взгляд, вносит КХЛ?

– КХЛ – один из главных ориентиров для подрастающего поколения. Мне очень нравится, что в лиге практически не осталось аутсайдеров, возросла непредсказуемость результатов, команды выровнялись. В этом очень помог потолок зарплат.

Каждый может обыграть каждого. Да, есть фавориты, те же СКА и «Ак Барс». Но это не значит, что именно они возьмут Кубок Гагарина, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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5 комментариев

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sd4fmwrvz8
Да да точно помог , Ротенберг подтвердит
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Daishi
Вот сразу видно, что ни разу не чиновник! Как же приятно читать такие нешаблонные и абсолютно небанальные ответы-отписки! Побольше бы таких..
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marshal .masha
Это для кого говорят, для тех кто хоккей не смотрит?
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Александр Филиппов
Ска, АК барс, но это не значит что именно они возьмут кубок... Возьмёт андердог ЦСКА ))
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rabbitd12345
чего только стоит список победителей кг за последние 5 лет - постоянно новые команды. А финалы конференций? Не плей-офф а сказка - всегда непредсказуемый, каждый может выиграть каждого.
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