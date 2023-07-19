Стальнов о критике в адрес Мичкова: «Это надуманно. Матвей отвечает за слова, он открытый и добрый, трудолюбивый»

Донат Стальнов отреагировал на критику личных качеств Матвея Мичкова.

В сезоне-2022/23 игроки вместе выступали за «Сочи».

– Нынче у разного рода журналистов вошло в моду вбрасывать негатив в адрес Мичкова. Обычно это делается по одной и той же технологии: мне сказали, что кто-то слышал от кого-то, кто когда-то пересекался с . В это же время те люди, кто реально приближен к Мичкову, далеки от таких одиозных трактовок.

– Соглашусь, что это надуманно. Я вот нахожусь рядом и вижу все изнутри. Но сколько людей, столько и мнений. Лично я, пообщавшись близко, уже плечом к плечу, ничего плохого о Матвее сказать не могу.

Когда мы не были с ним знакомы, до меня тоже доходили разные истории и слухи – кто-то что-то услышал и пересказал дальше. Вокруг громкой фамилии всегда присутствует эффект сарафанного радио. Сейчас он у всех на слуху, много где мелькает: каждому хочется что-то сказать на его фоне, сделать какой-нибудь жирный заголовок.

Повторюсь, за эти полгода я наблюдал, как растет и взрослеет Матвей, как он отвечает за свои слова и поступки. Могу охарактеризовать Мичкова как порядочного парня. Он очень открытый и добрый, трудолюбивый. Вся его жизнь сейчас крутится вокруг хоккея: если ты с ним общаешься, то так или иначе все разговоры сведутся к этой теме.

Еще для меня стало откровением, сколько времени он уделяет работе вне льда. У нас в « » он проводил очень много минут на площадке, но после каждой игры, после каждого тяжелого матча, он уходил в бросковую зону и отрабатывал технику. Всем парням уже хотелось отдохнуть после матча, уезжали домой, а Матвей в это время продолжал работать. Для меня это яркая иллюстрация трудолюбия и отношения к делу, – сказал нападающий «Лады».

Зислис о Мичкове: «Матвей привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это данность, вдолгую так не протянуть. Но ему только 18 – пик максимализма»