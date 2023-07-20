«Оттава» рассталась с Трентом Манном – ассистентом генменеджера. Его брата уволили из фарма «Сенаторс» за шпионаж в пользу другого клуба НХЛ

«Оттава» рассталась с ассистентом генменеджера Трентом Манном.

«Мы благодарны Тренту за вклад в работу «Сенаторс» и желаем ему всего наилучшего в будущем», – сообщил генеральный менеджер канадского клуба .

Манн начал сотрудничать с «Оттавой» в 2010 году в качестве скаута. В прошлом году его назначили ассистентом генерального менеджера.

В феврале « » уволила старшего брата Трента – Троя Манна – с поста главного тренера «Бельвиля» (фарм-клуба «Сенс» в АХЛ).

Сообщалось, что он передавал предварительные скаутские отчеты клуба другой команде .