«Оттава» рассталась с Трентом Манном – ассистентом генменеджера. Его брата уволили из фарма «Сенаторс» за шпионаж в пользу другого клуба НХЛ

Теги Оттава НХЛ отставки АХЛ Бельвиль Пьер Дорион Хоккей

«Оттава» рассталась с ассистентом генменеджера Трентом Манном.

«Мы благодарны Тренту за вклад в работу «Сенаторс» и желаем ему всего наилучшего в будущем», – сообщил генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион.

Манн начал сотрудничать с «Оттавой» в 2010 году в качестве скаута. В прошлом году его назначили ассистентом генерального менеджера. 

В феврале «Оттава» уволила старшего брата Трента – Троя Манна – с поста главного тренера «Бельвиля» (фарм-клуба «Сенс» в АХЛ). 

Сообщалось, что он передавал предварительные скаутские отчеты клуба другой команде НХЛ.

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