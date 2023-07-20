«Оттава» рассталась с Трентом Манном – ассистентом генменеджера. Его брата уволили из фарма «Сенаторс» за шпионаж в пользу другого клуба НХЛ
«Оттава» рассталась с ассистентом генменеджера Трентом Манном.
«Мы благодарны Тренту за вклад в работу «Сенаторс» и желаем ему всего наилучшего в будущем», – сообщил генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион.
Манн начал сотрудничать с «Оттавой» в 2010 году в качестве скаута. В прошлом году его назначили ассистентом генерального менеджера.
В феврале «Оттава» уволила старшего брата Трента – Троя Манна – с поста главного тренера «Бельвиля» (фарм-клуба «Сенс» в АХЛ).
Сообщалось, что он передавал предварительные скаутские отчеты клуба другой команде НХЛ.
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