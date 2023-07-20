Дорофеев остался в «Вегасе», подписав односторонний контракт на год и 825 тысяч долларов

Павел Дорофеев остался в «Вегасе», подписав контракт на год и 825 тысяч долларов.

Соглашение с 22-летним нападающим является односторонним.

В минувшем сезоне россиянин провел 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (7+2) очков.

В победном для клуба розыгрыше Кубка Стэнли ни разу на лед не выходил.

В 32 матчах за «Хендерсон» в АХЛ в активе Дорофеева 17 (9+8) баллов. У форварда завершился срок действия контракта новичка.

Генменеджер «Торпедо» оценил приезд Охотюка в клуб на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов