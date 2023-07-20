Дорофеев остался в «Вегасе», подписав односторонний контракт на год и 825 тысяч долларов

Теги НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев остался в «Вегасе», подписав контракт на год и 825 тысяч долларов.

Соглашение с 22-летним нападающим является односторонним. 

В минувшем сезоне россиянин провел 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (7+2) очков.

В победном для клуба розыгрыше Кубка Стэнли ни разу на лед не выходил. 

В 32 матчах за «Хендерсон» в АХЛ в активе Дорофеева 17 (9+8) баллов. У форварда завершился срок действия контракта новичка. 

Генменеджер «Торпедо» оценил приезд Охотюка в клуб на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов

3 комментария

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Metallurg111
Пашка красавчик, заслужил. Односторонний контракт, хоть и минимальный это огромный шаг вперед
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+11
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FOX_SKILL
Жаль ему не дали почувствовать что такое плейофф. Но думаю в новом сезоне он будет больше играть. Надеюсь с уходом Смита, он сможет закрепиться в тройке с Карлсоном и Руа и выиграть конкуренцию у того же Амадио.
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+3
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VintDV
Теперь всё в его руках. Удачи
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