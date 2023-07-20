Владимир Юрзинов: «Надеюсь, КХЛ будет превращаться в чемпионат клубных систем КХЛ – ВХЛ – МХЛ – Студенческая лига»

Владимир Юрзинов отметил растущую роль молодых игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Радующая меня тенденция – клубы все больше доверяют своей молодежи и все реже жалуются на лимит на легионеров. В прошлом сезоне мы открыли для себя десятки новых фамилий. Нам надо закрепить это доверие молодым, более того, усилить его. Ищите свое счастье не в Европе, не в низших лигах Северной Америки, а в Молодежной и Всероссийской лигах!

Здесь в пример можно поставить тот же СКА и его хоккейный город. Это большая фабрика талантов, которым созданы все условия для правильного тренировочного процесса, а значит, и для развития. К таким хоккейным центрам в идеале должны стремиться все наши регионы.

Надеюсь, чемпионаты КХЛ постепенно будут превращаться в чемпионаты клубных систем КХЛ – – – лига. Первые признаки этого мы увидели в прошедшем сезоне. Надо идти дальше по этой дороге. Для российского хоккея она наиболее перспективная», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.