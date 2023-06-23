СКА выменял 19-летнего форварда Синяткина у «Динамо» СПб на денежную компенсацию

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Нападающий Семен Синяткин стал игроком СКА.

19-летний форвард перешел в клуб в результате обмена из «Динамо» Санкт-Петербург на денежную компенсацию.

Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на три сезона и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В сезоне-2022/23 Синяткин дебютировал в ВХЛ. Он сыграл 8 матчей за «Динамо» СПб и забросил 3 шайбы.

В МХЛ в составе петербургского «Динамо» он провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 38 (21+17) очков. В его активе также 3 (2+1) балла в 2 играх плей-ин и 6 (4+2) очков в 5 матчах плей-офф-2023.

2 комментария

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Strannix
И вот зачем он им?
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Кеша
Ответ Strannix
И вот зачем он им?
Жадность . Чтобы никому не достался .
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